एप्पल के बाद अब गूगल ने की ट्रंप की अनसुनी, भारत पर क्यों फ़िदा है अमेरिकी कंपनियां, देश आएंगे ₹1330000000000

Google on India Investment: अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में वो भारत में 15 अरब डॉलर यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 14, 2025, 08:33 PM IST
Google Investment in India: अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में वो भारत में 15 अरब डॉलर यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस 1.33 लाख करोड़ रुपये के निवेश की चर्चा इसलिए खास है, क्योंकि ये उसी देश की कंपनी है, जहां के राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ का बम फोड़ने से बाज नहीं आती. उसी अमेरिका की कंपनी है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें या यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए. ट्रंप इसके लिए अपनी ही कंपनियों को खुली धमकी दे चुके हैं. 

ट्रंप की धमकी भी नहीं रोक पा रही

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया. ट्रेड डील को बीच में रोकते हुए ट्रंप ने भारत को बड़ा टैरिफ झटका दिया. ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि खुले तौर पर उन अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दे डाली जिन्होंने भारत में अपना कारोबार फैलाया है. ट्रंप के निशाने पर आईफोन मेकर कंपनी ऐप्पल आई. ट्रंप ने ऐप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जारी रखते हैं तो उन्हें भारी टैरिफ का सामना करना होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन को अमेरिका में ही बनाया जाए. हालांकि लगता नहीं है कि ट्रंप की ये धमकी कुछ असर दिखा पाई. टिम कुक ने अमेरिका में 100 करोड़ के निवेश का लॉलीपॉप थमाकर ट्रंप को शांत कर दिया. अब एक और अमेरिकी कंपनी गूगल ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान कर दिया है. यानी कुल मिलाकर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनकी ही देश की कंपनियां नहीं सुन रही हैं.   कौन रोक रहा है अनिल अंबानी का कमबैक? इन दो कंपनियों की बदौलत बदलेगी रूठी किस्‍मत,33 साल का लड़का बना गुड लक,साइन कर रहे डील पर डील

गूगल का भारत में बड़ा निवेश  

गूगल ने अगले पांच सालों में भारत में 15 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है. इससे विशाखापत्तनम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाया जाएगा. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि ये एआई हब अडानी एंटरप्राइजेज के डेटा सेंटर ज्वाइंट वेंचर अडानीकॉननेक्स  और एयरटेल  के सहयोग से तैयार किया जाएगा. इससे सबसी केबल नेटवर्क, क्लीन एनर्जी को बल मिलेगा. इस निवेश से भारत में 1.83 लाख नई नौकरियां पैदा होगा.  गूगल सेंटर कैंपस की शुरुआती क्षमता 1 गीगावाट से होकर कई गीगावाट तक जाएगी.  सबसे खास बात है कि यह डेटा सेंटर गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब बनेगा, जो भारत को वैश्विक टेक मैप पर और मजबूत करेगा.

अमेरिकी कंपनियों को क्यों पसंद है भारत ?  

अमेरिकी कंपनियां ट्रंप  धमकी के बजाए भारत के बड़े बाजार को देख रही है. वो भारत में होने वाली कमाई को देख रही है. कम खर्च में प्रोडक्डशन  रही है, सस्ते लेबर, सरकार की PLI स्कीम के फायदे, बड़ा बाजार और सरकारी मदद देख रही है. आईफोन मेकिंग कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा भारत से ही करती है. अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल एप्पल और गूगल को भारत की तरक्की पर भरोसा है, तभी ये कंपनियां भारत में अरबों रुपये का कारोबार और निवेश कर रही है. अगर ऐप्पल के कमाई के आंकड़े को देखें तो कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत से 67100 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो वित्तीय पिछले वर्ष से 36% अधिक है. कंपनी का मुनाफा बढ़कर 2746 करोड़ हो गया. भारत से आईफोन का निर्यात रेकॉर्ड तोड़ रहा है. बीते छह महीनों में ऐप्पल ने 10 अरब डॉलर के आईफोन निर्यात किए. अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले आईफोन में मेड इन इंडिया आईफोन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है. कम खर्च में प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है, इसलिए मुनाफा बढ़ रहा है. तभी कंपनी लगातार यहां निवेश बढ़ा रहा है. नए ऐप्पल स्टोर खुल रहे हैं. नई फैक्ट्रियां लग रही है. टेस्ला ने भी भारतीय बाजार को देखते हुए यहां एंट्री ली है. अब गूगल ने बड़ा निवेश किया है. भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी अमेरिकी कंपनियों को यहां खींच रही है.  माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां पहले ही भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं. 140 करोड़ की आबादी वाले मार्केट को कैप्चर करने के लिए अमेरिकी कंपनियों में होड़ लगी है.  
 
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

