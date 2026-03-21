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Hindi Newsबिजनेसपहले पार्ट टाइम चेयरमैन का र‍िजाइन, अब 3 बड़े अध‍िकार‍ियों को न‍िकाला; HDFC बैंक में चल क्‍या रहा?

पहले पार्ट टाइम चेयरमैन का र‍िजाइन, अब 3 बड़े अध‍िकार‍ियों को न‍िकाला; HDFC बैंक में चल क्‍या रहा?

HDFC Bank Issue: एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे के बाद अब बैंक ने अपने तीन सीन‍ियर एग्‍जीक्‍यूट‍िव को नौकरी से न‍िकाल द‍िया है. इस खबर के बाद बैं के न‍िवेशकों में हलचल है. इसका असर बाजार में सोमवार को देखने को म‍िल सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:09 AM IST
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पहले पार्ट टाइम चेयरमैन का र‍िजाइन, अब 3 बड़े अध‍िकार‍ियों को न‍िकाला; HDFC बैंक में चल क्‍या रहा?

HDFC Bank Share Price: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC Bank) में सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा. दो द‍िन पहले पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) के इस्‍तीफे के बाद बैंक से एक और बड़ा अपडेट सामने आया है. बैंक ने अपने तीन बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है. इन तीनों पर क्रेडिट सुइस के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड्स को गलत तरीके से ग्राहकों को बेचने का आरोप है. इससे पहले अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफा देने से बैंक के शेयर में बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी.

मनी कंट्रोल में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार बैंक ने सम्पत कुमार (Sampath Kumar) (ग्रुप हेड, ब्रांच बैंक‍िंग), हर्ष गुप्ता (Harsh Gupta) (एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और NRI बिजनेस) और पायल मंध्यान (Payal Mandhyan) (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट) को नौकरी से न‍िकाल द‍िया है. मामले की जांच अभी चल रही है. बैंक ने हर्ष गुप्ता और पायल मंध्यान को जनवरी 2025 में ही सस्पेंड कर दिया था. बैंक ने इस पूरी कार्रवाई पर क‍िसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं क‍िया है.

दुबई ब्रांच से जुड़ा है पूरा मामला

पूरा मामला एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) की दुबई ब्रांच से जुड़ा है. जांच में सामने आया क‍ि बैंक ने हाई-रिस्क AT1 बॉन्ड्स को एनआरआई (NRI) कस्‍टमर को सुरक्षित न‍िवेश बताकर बेच द‍िया. कस्‍टमर को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई क‍ि ये बॉन्ड्स कितने र‍िस्‍की हैं. क्रेडिट सुइस के दिवालिया होने और यूबीएस की तरफ से अधिग्रहण क‍िये जाने के बाद इन बॉन्ड्स को पूरी तरह ल‍िखा गया (वैल्यू जीरो हो गई). इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ.

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नए कस्‍टमर जोड़ने पर लगी थी रोक

इसके बाद दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी (DFSA) ने सेल्स प्रोसेस में खामी के चलते एचडीएफसी बैंक के नए कस्‍टमर जोड़ने पर रोक लगा दी. यह कार्रवाई इन कॉम्‍पलेक्‍स और हाई-रिस्क स‍िक्‍योर‍िटी की बिक्री में गड़बड़ी की वजह से हुई. इससे पहले जुलाई 2025 में एक हाई-नेट-वर्थ शख्‍स ने नागपुर की इकोनॉमिक ऑफ‍िस व‍िंग (EoW) में श‍िकायत दर्ज की थी, इसमें एचडीएफसी के चार अध‍िकार‍ियों के नाम ल‍िये गए थे. अक्टूबर 2025 में ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में बताया गया था क‍ि बैंक ने दो एग्‍जीक्‍यूट‍िव को 'गार्डनिंग लीव' पर भेज द‍िया. अब इन तीनों को पूरी तरह निकाल दिया गया है.

क्‍या होती है 'गार्डनिंग लीव'?

'गार्डनिंग लीव' या गार्डन लीव नौकरीपेशा को द‍िया जाने वाला खास तरह का अवकाश है. यह ऐसे कर्मचारी पर लागू होती हैं, जब कोई कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा देता है या उसे निकाला जाता है. इसके तहत कंपनी उसे तुरंत काम छोड़ने के लि‍ए नहीं कहती, बल्‍क‍ि कंपनी नोट‍िस पीर‍ियड के दौरान कर्मचारी को घर पर रहने के लि‍ए कहती है.

शेयर का बुरा हाल

पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे की खबर के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर में प‍िछले दो द‍िन में बड़ी ग‍िरावट देखी गई है. बैंक का शेयर प‍िछले दो कारोबारी सत्र में 7 प्रत‍िशत से ज्‍यादा ग‍िर चुका है. 19 मार्च को बैंक का शेयर करीब 9 प्रत‍िशत टूटकर 52 हफ्त‍े के न‍िचले लेवल 772 रुपये पर चला गया था. बाद में इसमें कुछ र‍िकवरी देखी गई थी. 20 मार्च के कारोबारी सत्र में यह करीब ढाई प्रत‍िशत टूटकर 780.45 रुपये पर बंद हुआ है. न‍िवेशकों के मन में बैंक को लेकर कई तरह के सवाल हैं, ज‍िस कारण न‍िवेशकों के मन में बेचैनी है. बैंक के शेयर में सोमवार को हलचल देखने को म‍िल सकती है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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