सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद अब इन 3 सरकारी बीमा कंपनियों के विलय की तैयारी , दांव पर ₹17450 करोड़ रुपये की पूंजी

Insurance Company Merger:  सरकारी बैंकों के विलय की खबरों के बीच अब सरकार बीमा कंपनियों के विलय की बड़ी तैयारी कर रही है. सरकार तीन सरकारी बीमा कंपनियों का मर्जर करने की तैयारी में है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 24, 2025, 07:39 AM IST
सरकारी बैंकों के मर्जर के बाद अब इन 3 सरकारी बीमा कंपनियों के विलय की तैयारी , दांव पर ₹17450 करोड़ रुपये की पूंजी

Insurance company Merger: सरकारी बैंकों के विलय की खबरों के बीच अब सरकार बीमा कंपनियों के विलय की बड़ी तैयारी कर रही है. सरकार तीन सरकारी बीमा कंपनियों का मर्जर करने की तैयारी में है. वित्त मंत्रालय पब्लिक सेक्टर की तीन सामान्य बीमा कंपनियों को विलय करने की योजना को तेज कर रही है.  तीनों बीमा कंपनियों को एक छतरी के नीचे लाने की तैयारी चल रही है. 

किन-किन बीमा कंपनियों का होगा विलय  

जिन बीमा कंपनियों के विलय की योजना है, उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शामिल हैं. इन तीनों कंपनियों को एक ही यूनिट के तहत लाने की योजना को दोबारा से विचार किया जा रहा है.  इस फैसले का मकसद बीमा कंपनियों की वित्तीय हालात को सुधारना है.  

क्यों विलय की तैयारी  

बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से एक बार फिर से इन कंपनियों के मर्जर को लेकर विचार किया जा रहा है. वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच सरकार ने तीनों बीमा कंपनियों में कुल 17,450 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी, ताकि इन कंपनियों को वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सके. उनके कार्यप्रणाली को सुधारने और वित्तीय तौर पर मजबूत करने के लिए फिर से विलय पर विचार किया जा रहा है.  तीनों इंश्योरेंस कंपनियों के विलय से एक बड़ी कंपनी तैयार करना है, ताकि उनके खर्च, घाटे के कम किया जा सके. उनकी मार्केट में पोजिशन मजबूत हो सके.  27 से घटकर 12 और अब रह जाएंगे सिर्फ ये 4! क्यों सरकारी बैंकों का विलय करना चाहती है सरकार, कौन-कौन से बैंक होंगे बंद, क्या होगा आप पर असर ?

 पहले ही हो चुकी थी घोषणा 

बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में ही तीन बीमा कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया गया था. हालांकि जुलाई 2020 में ये योजना ठंड बस्ते में चला गया. अब इसे फिर से शुरू करने की तैयारी है.  बता दें कि सरकार सरकारी कंपनियों और बैंकों के एनपीए कम करने, उनकी वित्तीय हालात सुधारने के लिए मर्जर और प्राइवेटाइजेशन को फोकस बढ़ा रही है.  

