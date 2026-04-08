Advertisement
trendingNow13171322
Hindi Newsबिजनेस7 साल बाद भारत आ रहा ईरानी तेल का जहाज जया, चीन की तरफ जाते-जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यूटर्न

7 साल बाद भारत आ रहा ईरानी तेल का जहाज 'जया', चीन की तरफ जाते-जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यूटर्न

Crude Oil:   7 साल बाद पहली बार ईरान से तेल की खेप लेकर कार्गो जहाज भारत पहुंच रहा है. इससे पहले यह जहाज चीन की ओर मुड़ गया था, लेकिन अब वो वापस भारत की ओर बढ़ गया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 08, 2026, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 साल बाद भारत आ रहा ईरानी तेल का जहाज 'जया', चीन की तरफ जाते-जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यूटर्न

Iran Oil to India: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है. दो हफ्ते के लिए दोनों देश एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे. मिडिल ईस्ट युद्ध में सीजफायर के फैसले के बाद  भारत के लिए भी खुशखबरी आई है.  7 साल बाद पहली बार ईरान से तेल की खेप लेकर कार्गो जहाज भारत पहुंच रहा है. इससे पहले यह जहाज चीन की ओर मुड़ गया था, लेकिन अब वो वापस भारत की ओर बढ़ गया है.  

भारत आ रहा है ईरानी तेल से भरा जहाज  

भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल की खरीद शुरू की है. शिपिंग डेटा के रिकॉर्ड के मुताबिक ‘जया’ नाम का टैंकर ईरान से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है. 6 लाख टन कच्चा तेल लेकर यह जहाज भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. फिलहाल इसकी लोकेशन मलेशिया के नजदीक है. माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जह भारतीय तट पर पहुंच जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी छूट के बाद भारत से शुरू की खरीदारी  

बता दें कि ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के बाद अमेरिका ने तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ईरान से प्रतिबंध हटा लिया था. अमेरिका ने 30 दिनों से लिए ईरान को तेल बेचने की छूट दी, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल की खरीद शुरू कर दी. यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए जारी है. इससे पहले साल 2018 तक भारत ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था. करीब 5.18 लाख बैरल प्रतिदिन ईरानी तेल आयात करता था.  अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इसे रोक दिया गया था. अब भारत ने फिर से इसे खरीदा है.  

चीन की ओर मुड़ गया था जहाज  

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पेमेंट की दिक्कत की वजह से ईरानी तेल लेकर आ रहा जहाज चीन की ओर मुड़ गया था, लेकिन सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है.  केप्लर शिपिंग डेटा के मुताबिक कुराकाओ ध्वज वाला तेल टैंकर भारत आ रहा है.  इसी हफ्ते ये भारतीय तट पर पहुंचने वाला है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Oil

Trending news

'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा