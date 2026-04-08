7 साल बाद भारत आ रहा ईरानी तेल का जहाज 'जया', चीन की तरफ जाते-जाते बीच रास्ते से लिया भारत के लिए यूटर्न

Iran Oil to India: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है. दो हफ्ते के लिए दोनों देश एक-दूसरे पर हमला नहीं करेंगे. मिडिल ईस्ट युद्ध में सीजफायर के फैसले के बाद भारत के लिए भी खुशखबरी आई है. 7 साल बाद पहली बार ईरान से तेल की खेप लेकर कार्गो जहाज भारत पहुंच रहा है. इससे पहले यह जहाज चीन की ओर मुड़ गया था, लेकिन अब वो वापस भारत की ओर बढ़ गया है.

भारत आ रहा है ईरानी तेल से भरा जहाज

भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल की खरीद शुरू की है. शिपिंग डेटा के रिकॉर्ड के मुताबिक ‘जया’ नाम का टैंकर ईरान से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है. 6 लाख टन कच्चा तेल लेकर यह जहाज भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. फिलहाल इसकी लोकेशन मलेशिया के नजदीक है. माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जह भारतीय तट पर पहुंच जाएगा.

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अमेरिकी छूट के बाद भारत से शुरू की खरीदारी

बता दें कि ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के बाद अमेरिका ने तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ईरान से प्रतिबंध हटा लिया था. अमेरिका ने 30 दिनों से लिए ईरान को तेल बेचने की छूट दी, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल की खरीद शुरू कर दी. यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए जारी है. इससे पहले साल 2018 तक भारत ईरान से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था. करीब 5.18 लाख बैरल प्रतिदिन ईरानी तेल आयात करता था. अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इसे रोक दिया गया था. अब भारत ने फिर से इसे खरीदा है.

चीन की ओर मुड़ गया था जहाज

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पेमेंट की दिक्कत की वजह से ईरानी तेल लेकर आ रहा जहाज चीन की ओर मुड़ गया था, लेकिन सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है. केप्लर शिपिंग डेटा के मुताबिक कुराकाओ ध्वज वाला तेल टैंकर भारत आ रहा है. इसी हफ्ते ये भारतीय तट पर पहुंचने वाला है.