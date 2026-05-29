भारत को दोहरा झटका, जापान ने आम को किया बैन तो चीन ने 70 बार रिजेक्ट किए चावल, ड्रैगन की चालबाजी के पीछे छिपा षड्यंत्र

Japan Ban Indian Mango : पहले चीन ने चावल पर झटका दिया तो अब जापान से भारतीय किसानों के लिए बुरी खबर आई है. जिन भारतीय आमों की दीवानी पूरी दुनिया है, जापान ने उन आमों पर पाबंदी लगा दी है. जापान ने भारतीय आमों को बैन कर दिया है. करीब 20 साल बाद ऐसा देखा गया है, जब भारत-जापान आम का व्यापार मुश्किल में फंस गया है.

भारतीय आमों पर जापान ने लगाया बैन

जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को बड़ा झटका दिया है. ये प्रतिबंध अप्रैल-जून के आम निर्यात पर लगा है. अल्फांसो, लंगड़ा, केसर और बंगनपल्ली जैसे आमों की वेराइटी अब जापान में नहीं बिकेंगे. दरअसल हर साल सीजन की शुरुआत से पहले जापान अपनी क्वारंटीन टीम को भारत भेजता है, जो टीम आमों का क्वालिटी चेक करती है. Vapour Heat Treatment (VHT) की जांच करती है. जापान निर्यात किए जाने वाले आमों को गर्म और नमी वाली हवा में रखा जाता है, ताकि फल पर लगने वाली मक्खियों और कीटों को खत्म किया जा सके. जापानी अधिकारियों ने VHT सेंटर में फ्यूमिगेशन और सफाई में खामियों का हवाला देकर आम के निर्यात पर रोक लगा दी है. ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले साल 1986 में भी जापान ने भारतीय आमों पर 20 साल तक प्रतिबंध लगाया था. बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत और कतर को सबसे ज्यादा आमों का निर्यात किया था. जापान भारतीय आमों के लिए बड़ा मार्केट नहीं है. बीते वित्तीय वर्ष में भारत ने करीब 29,938 मीट्रिक टन ताजे आमों का निर्यात किया था

चावल पर चीन ने दिया झटका

जापान ने आम पर तो चीन ने चावल पर झटका दिया है. चीन ने भारतीय चावलों की खेपों को रिजेक्ट कर दिया है. ये भी पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले 70 बार भारतीय चावलों की खेप रोक चुका है. चीन का आरोप है कि इन चावल की खेपों में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म (GMO) पाए गए हैं. जबकि भारत साफ कर चुका है कि इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में कपास को छोड़कर किसी भी जीएम फसल की व्यावसायिक खेती की इजाजत नहीं है. इससे पहले भी चीन ने मार्च और अप्रैल में भी कई भारतीय कंपनियों की चावल की खेपों को वापस भेजा गया था.

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चीन भारत के खिलाफ रच रहा है साजिश

भारत ने चीन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है चीन गलत आरोप लगा रहा है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने साफ किया है कि भारत में जीएम चावल की खेती नहीं की जाती है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) ने भी इसकी पुष्टि की है. चीन भारतीय चावल पर सवाल उठाकर उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है. इसी साल जनवरी ने भारत ने चीन से चावल के नंबर 1 का खिताब छीना है. चीन, जो खुद जीएम चावलों का उत्पादन करता है, वो जानबूझकर भारतीय चावलों पर सवाल उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. बीजिंग भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मंशा से चावल के खेप को रिजेक्ट कर रहा है. चीन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को कमजोर करना चाहता है, इसलिए वो बार-बार भारतीय चावल को सवाल उठा रहा है.

भारत का चावल उत्पादन कितना है ?

भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है. भारत का कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन मीट्रिक टन है और वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 172 से अधिक देशों को चावल निर्यात किया था. भारत ने करीब 2.01 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था, जिससे करीब 12.5 अरब डॉलर की कमाई हुई थी.