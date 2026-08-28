/E20 Petrol: E20 विवाद के बीच सरकार फिर लाएगी E10 पेट्रोल? इस सरकारी तेल कंपनी ने दिया बड़ा इशारा

E10 Petrol: देश के सभी पेट्रोल पंप पर जब पिछले दिनों ई20 पेट्रोल (E20 Petrol) की पॉलिसी को लागू किया गया तो वाहन चालकों के बीच काफी नाराजगी देखी गई. ई20 पेट्रोल से कार का इंजन खराब होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों के बीच डर बैठ गया कि कहीं उनकी कार का इंजन खराब न हो जाए. लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया कि इससे गाड़ी के इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं है. लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि देश में एक बार फिर से E10 पेट्रोल की वापसी हो सकती है. केंद्र सरकार वाहन मालिकों को कम इथेनॉल वाला पेट्रोल मुहैया कराने के ऑप्शन पर विचार कर रही है.