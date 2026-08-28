Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /E20 Petrol: E20 विवाद के बीच सरकार फिर लाएगी E10 पेट्रोल? इस सरकारी तेल कंपनी ने दिया बड़ा इशारा

E20 Petrol: E20 विवाद के बीच सरकार फिर लाएगी E10 पेट्रोल? इस सरकारी तेल कंपनी ने दिया बड़ा इशारा

What is E10 Petrol: बाजार में पिछले दिनों ई20 पेट्रोल (E20 Petrol) आने के बाद काफी लोगों के बीच इसको लेकर कंफ्यूजन था. लेकिन अब सरकार की तरफ से E10 पेट्रोल लाने पर विचार किया जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 28, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:11 AM IST
E20 Petrol: E20 विवाद के बीच सरकार फिर लाएगी E10 पेट्रोल? इस सरकारी तेल कंपनी ने दिया बड़ा इशारा
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीचे सड़क, ऊपर फ्लाईओवर और सबसे ऊपर मेट्रो! रोहिणी-बवाना रूट पर बनेंगे 10 स्टेशन
2
3
4
5