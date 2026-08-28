/E20 Petrol: E20 विवाद के बीच सरकार फिर लाएगी E10 पेट्रोल? इस सरकारी तेल कंपनी ने दिया बड़ा इशारा

E10 Petrol: देश के सभी पेट्रोल पंप पर जब पिछले दिनों ई20 पेट्रोल (E20 Petrol) की पॉलिसी को लागू किया गया तो वाहन चालकों के बीच काफी नाराजगी देखी गई. ई20 पेट्रोल से कार का इंजन खराब होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों के बीच डर बैठ गया कि कहीं उनकी कार का इंजन खराब न हो जाए. लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को आश्वस्त किया गया कि इससे गाड़ी के इंजन को किसी तरह का नुकसान नहीं है. लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि देश में एक बार फिर से E10 पेट्रोल की वापसी हो सकती है. केंद्र सरकार वाहन मालिकों को कम इथेनॉल वाला पेट्रोल मुहैया कराने के ऑप्शन पर विचार कर रही है.
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के चेयरमैन और सीएमडी ने एजीएम (AGM) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ई10 (E10) पेट्रोल को दोबारा लाने पर चर्चा जारी है, हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं हुआ है. बीपीसीएल सीएमडी (BPCL CMD) के अनुसार यदि E10 पेट्रोल की वापसी होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को किसी अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी. कंपनियों को E10 तेल की सप्लाई में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. देश में मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेटवर्क के जरिये ही इसे आसानी से पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जा सकेगा.
ई10 (E10) पेट्रोल मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से दो ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है. पहला प्रपोजल 95 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल (जैसे XP95, स्पीड और पावर95) में E10 ब्लेंड देने का है. दूसरा प्रपोजल नॉर्मल E10 पेट्रोल को अलग से बेचने का है. इसमें से पहले ऑप्शन को लागू किया जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके लिए देशभर में किसी नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी. E10 पेट्रोल की वापसी को लेकर ऐसे समय में बात हो रही है, जब पुराने वाहन मालिक E20 फ्यूल को लेकर चिंतित हैं.
वाहन निर्माताओं की तरफ से अप्रैल 2023 से E20 कम्पेटिबिलिटी वाली गाड़ियां तैयार की जा रही हैं. पुरानी कारों और टू-व्हीलर के मालिक कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं. E10 पेट्रोल मार्केट में दोबारा शुरू होने से ऐसे ग्राहकों को नया और सुरक्षित ऑप्शन मिल जाएगा. मौजूदा समय में दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल करीब 102 रुपये प्रति लीटर और 95 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल 110 से 115 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा बिना इथेनॉल वाला 100-ऑक्टेन पेट्रोल 150-170 रुपये प्रति लीटर मिलता है. 95-ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल के जरिये E10 पेट्रोल ग्राहकों को देना काफी किफायती ऑप्शन रहेगा.
सरकार ने अभी E10 पेट्रोल को लेकर किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया किया है. E10 पेट्रोल बाजार में कब और कैसे आएगा, इसको लेकर तैयारी की जानी है. E10 पेट्रोल के दाम भी अभी तय नहीं किये गए हैं क्योंकि सरकार और तेल कंपनियों ने इसे बाजार में दोबारा उतारने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है. हालांकि, सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव के आधार पर इसकी संभावित कीमत इस तरह हो सकती है-
यदि E10 को XP95, Speed या Power95 जैसे प्रीमियम पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके बेचा जाता है तो इसके दाम 110 से 115 रुपये प्रति लीटर के आसपास रहने का अनुमान है.
यदि इसे रेगुलर पेट्रोल के तौर पर अलग से लॉन्च किया जाता है तो इसकी दरें मौजूदा नॉर्मल पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये प्रति लीटर के आसपास ही होंगी.
यह ऑप्शन 100-ऑक्टेन वाले एथेनॉल फ्री पेट्रोल (₹150 से ₹170 प्रति लीटर) के मुकाबले पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए काफी सस्ता साबित होगा.