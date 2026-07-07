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इथेनॉल पर सरकार लेगी यू-टर्न ? E20 विवाद के बाद टाल सकती है E25 ब्लेंडिंग, क्या माइलेज, गाड़ियों में खराबी के सबूत मिल गए?

E20 Controversy : ई20 पेट्रोल पर भारी विरोध हो रहा है. लोग कम माइलेज और गाड़ियों को होने वाले नुकसान को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं. इस बीच खबर आ रही है कि सरकार E25 पेट्रोल यानी 25 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर अपने फैसला फिलहाल टाल सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 07, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:04 PM IST
इथेनॉल पर सरकार लेगी यू-टर्न ? E20 विवाद के बाद टाल सकती है E25 ब्लेंडिंग, क्या माइलेज, गाड़ियों में खराबी के सबूत मिल गए?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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