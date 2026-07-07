/इथेनॉल पर सरकार लेगी यू-टर्न ? E20 विवाद के बाद टाल सकती है E25 ब्लेंडिंग, क्या माइलेज, गाड़ियों में खराबी के सबूत मिल गए?

E25 Petrol Controversy : ईरान युद्ध के बाद जब देश में ऊर्जा संकट होने लगा, तो सरकार ने आनन-फानन में E20 पेट्रोल पर जोर बढ़ा दिया. E20 फ्यूल के साथ ही E22, E25, E27 , E30, E85,E100 फ्यूल की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया. हालांकि E20 पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग को लेकर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
E20 पेट्रोल की अनिवार्यता के बाद से लोगों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी है. गाड़ी के माइलेज और कुलपुर्जों की खराबी को लेकर लोग इसका विरोध कर रहे हैं. सरकार ने भी अब पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेडिंग को लेकर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है. E25 पेट्रोल लाने में सरकार जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है.
पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेडिंग 20 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य साल 2030 तक पूरा होना था, लेकिन सरकार ने उसे 4 साल पहले ही पूरा कर दिया, E10 से E20 पेट्रोल तक पहुंचने का लक्ष्य सिर्फ 3 सालों में पूरा किया गया, लेकिन E25 पेट्रोल पर सरकार अपने कदम पीछे खींच सकती है. E25 मतलब 75 फीसदी पेट्रोल और 25 फीसदी इथेनॉल. सरकार ने E25 पेट्रोल लाने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उसे E20 पेट्रोल पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद उसकी चिंताएं दिखने लगी है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक E20 पेट्रोल पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए सरकार, इथेनॉल फ्यूल के ज्यादा ब्लेंड वाले E25 पेट्रोल पर यूटर्न ले सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक हाई लेवल मीटिंग में इसपर चिंता जाहिर की गई है. इसे लाने से पहले सरकार इसके वैज्ञानिक परीक्षणों को पूरा करना चाहती है. सरकार साल 2029 तक E25 लागू करने पर विचार कर रही थी, लेकिन जिस तरह से E20 पर विरोध बढ़ रहा है, सरकार ई25 पेट्रोल पर फैसला टाल सकती है.
सरकार इसे लाने से पहले पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षण, व्हीकल्स पर इसकी टेस्टिंग के जरिए लोगों का भरोसा हासिल करने के बाद बाजार में उतारना चाहती है. सरकार ने E20 में जो जल्दीबाजी दिखाई. E25 में वो गलती से बचना चाह रही है. सरकार का मानना है कि इसे लाने के पहले उसके लिए जरूरी इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देना ज़रूरी है. ऐसे में सरकार की ओर से ई25 पेट्रोल की लॉन्चिंग टाली जा सकती है.