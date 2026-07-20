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कार में E20 के बाद घर की रसोई में LPG सिलेंडर की भी जगह लेगा इथेनॉल? सरकार बना रही नई प्लान, नफा-नुकसान समझिए

LPG Vs Ethanol: पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट के पबाद क्या आपकी रसोई में भी इथेनॉल की एंट्री होने वाली है? क्या इथेनॉल LPG गैस को रिप्लेस करेगा? कार के बाद क्या आपका खाना भी इथेनॉल पर बनेगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 20, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:43 PM IST
कार में E20 के बाद घर की रसोई में LPG सिलेंडर की भी जगह लेगा इथेनॉल? सरकार बना रही नई प्लान, नफा-नुकसान समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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