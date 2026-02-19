ट्रंप का दावा फेल,न रूसी तेल बंद होगा,न टूटेगी यारी, भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की तैयारी में पुतिन, US, यूरोप के साथ खुलेगा एक और बड़ा बाजार

Advertisement
Hindi Newsबिजनेसट्रंप का दावा फेल,न रूसी तेल बंद होगा,न टूटेगी यारी, भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील की तैयारी में पुतिन, US, यूरोप के साथ खुलेगा एक और बड़ा बाजार

Russian Oil Row: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA साइन होते ही अमेरिका बैकफुट पर आता दिखा. इस डील के कुछ दिन बाद ही अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर भारत के साथ ट्रेड डील की हामी भर दी. डील के लिए शर्ते में रूसी तेल से दूरी का बात कही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 19, 2026, 09:26 PM IST
India-Russia Oil: भारत और यूरोपीय यूनियन (India-EU Trade Deal) के बीच FTA साइन होते ही अमेरिका बैकफुट पर आता दिखा. इस डील के कुछ दिन बाद ही अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर भारत के साथ ट्रेड डील की हामी भर दी. डील के लिए शर्ते में रूसी तेल से दूरी का बात कही है. अमेरिका ने यह तक कह दिया कि रूसी तेल के लिए वो भारत पर ट्रास्क फोर्स के जरिए निगरानी रखेगा. अमेरिका की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है कि भारत रूस से तेल न खरीदे. कभी 25 फीसदी टैरिफ तो कभी ट्रेड डील के लिए शर्तों के जरिए भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन ट्रंप के मंसूबों पर पानी उस वक्त फिर गया जब भारत ने साफ कर दिया कि वो उन तमाम देशों से तेल खरीदता रहेगा, जो उनके लिए फायदेमंद है. अब रूस ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है.  

अमेरिका को रूस का तेल पर जवाब

अमेरिका भूल गया है कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ तेल या हथियारों तक सीमित नहीं है. दोनों के बीच भरोसा इतना मजबूत है कि अमेरिका के तमाम दावे और दवाब दोनों फेल हो गए. अमेरिका बार-बार दवाब डालता रहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अब रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत ने रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदने पर अपना रुख बदला है.इसमें दोनों देशों को फायदा होता है और इससे इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है. 

भारत और रूस के बीच होने जा रही है डील 

तेल और हथियारों के आगे निकलते हुए भारत और रूस एक मेगा डील की ओर बढ़ रहे हैं. अमेरिका और यूरोप से हाथ मिलाने के बाद भारत अब रूस के साथ मेगा ट्रेड डील की तैयारी कर रहा है. रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने इसपर मुहर लगाई है. ओवरचुक ने इस डील की जानकारी देते हुए कहा कि पहले राउंड की बातचीत बेहद सफल रही है. उन्होंने कहा कि भारत के साथ यह डील से 160 करोड़ की आबादी वाला बड़ा बाजार तैयार होगा. इस डील से भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) ऐसी ताकत बनेंगे, जो अमेरिका के टैरिफ दवाब और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर दोनों को संतुलित कर देंगे.  अमेरिका-ईरान की जंग की आग से जलेगा चीन! सस्ते तेल की लालच में दिखा रहा था चालबाजी, अब ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसा बीजिंग

 

भारत-रूस डील के क्या फायदे होंगे

भारत और रूस के बीच अगर ‘प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट’ (PTA) होता है तो दोनों देशों के निर्यातकों और उत्पादकों के लिए बड़ा मार्केट उपलब्ध होगा.इस डील से  यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के देश यानी रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ फ्री ट्रेड हो सकेगा. दोनों देशों के बीच साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है. फिलहाल ये आंकड़ा 68.7 अरब डॉलर पर है. तेल, डिफेंस के अलावा दोनों देश  फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, मशीनरी, केमिकल और तकनीक में कारोबार को बढ़ा सकेंगे. दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा मिलेगा. भारत और रूस के बीच इस डील से पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के प्रतिबंधों को दवाब कम होगा. भारत और रूस के बीच रिश्तों में और मजबूती आएगी. रूसी कंपनियों का निवेश भारत में और बढ़ेगा, नए रोजगार, नई नौकरियां आएंगी.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

