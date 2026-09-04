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GDP के बाद अब सरकारी खजाने में छप्पर फाड़ ग्रोथ, विदेशी मुद्रा भंडार 740 अरब डॉलर के पार, RBI के 'ब्रह्मास्त्र' का कमाल

India Forex Reserves Data: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते तेज उछाल आया है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड तोड़ते हुए 740 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, गोल्ड रिजर्व में भी तेजी आई है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 04, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:38 PM IST
GDP के बाद अब सरकारी खजाने में छप्पर फाड़ ग्रोथ, विदेशी मुद्रा भंडार 740 अरब डॉलर के पार, RBI के 'ब्रह्मास्त्र' का कमाल

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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