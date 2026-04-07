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Hindi Newsबिजनेसफ्रांस ने एक तीर से किए दो शिकार,ट्रंप की तिजोरी से खाली किया 129 टन सोना, खजाने में आए ₹1,373,312,000,000

फ्रांस ने एक तीर से किए दो शिकार,ट्रंप की तिजोरी से खाली किया 129 टन सोना, खजाने में आए ₹1,373,312,000,000

France Gold:  

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से यूरोपीय देशों के साथ उसकी दूरी बढ़ती जा रही है. टैरिफ, ग्रीनलैंड और ईरान युद्ध पर ट्रंप के फैसलों ने दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ा दी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 07, 2026, 10:20 AM IST
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फ्रांस ने एक तीर से किए दो शिकार,ट्रंप की तिजोरी से खाली किया 129 टन सोना, खजाने में आए ₹1,373,312,000,000

France Gold Reserves News: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से यूरोपीय देशों के साथ उसकी दूरी बढ़ती जा रही है. टैरिफ, ग्रीनलैंड और ईरान युद्ध ने दोनों देशों के बीच मुनमुटाल को बढ़ा दिया है. यूरोपीय देश, अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. इसी का नतीजा है कि वो यूरोपीय देश न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के गोल्ड वॉल्ट में रखा अपना सोना निकाल रहे हैं. जर्मनी पहले से ही इस ओर बढ़ चुका है. उससे पहले फ्रांस ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया. फ्रांस ने अमेरिका की तिजोरी में रखा अपना 129 टन सोना बेच दिया है. सबसे खास बात कि उसने जितना सोना बेचा, उतना ही सोना उसकी तिजोरी में पहुंच भी गया और 12.8 अरब यूरो का मुनाफा भी कमा लिया.  

अमेरिका में रखा सोना निकालने के बजाए फ्रांस ने बेचने का फैसला क्यों लिया ? 

फ्रांस अमेरिका की चालबाजी को समझ चुका है. अमेरिकी वॉल्ट से गोल्ड निकालकर अपने देश ले जाना इतना आसान नहीं था. गोल्ड को फिजीकली ट्रांसपोर्ट करने के बजाए फ्रांस के सेंट्रल बैंक ने बड़ी चालाकी दिखाई. उसने जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच न्यूयार्क के गोल्ड वॉल्ट में रखा 129 टन नॉन स्टैंडर्ड गोल्ड बार बेच दिया. इस ब्रिकी से मिली रकम से उसने उतना ही सोना यूरोपीय बाजार से खरीद भी लिया और सिर्फ मार्जिन से 12.8 अरब यूरो की कमाई कर ली.  

पढ़ें-  युद्ध के बीच पागलों की तरह सोना खरीद रहा चीन, चांदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा ड्रैगन, गोल्ड की दीवानगी या रच रहा बड़ी साजिश ?

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सोना जस का तस, पर कमाई अरबों की 

फ्रांस के केंद्रीय बैंक (Bank of France) ने न्यूयॉर्क में रखा अपना दशकों पुराना सोना ना केवल वहां से शिफ्ट कर लिया, बल्कि अरबों का मुनाफा भी कमा लिया. फ्रांस ने एक तीर से दो शिकार कर लिए. अमेरिकी तिजोरी से सोने को बड़ी आसानी ने अपनी तिजोरी में पहुंचा दिया और 12.8 अरब यूरो की मोटी कमाई अलग से कर ली. अमेरिकी गोल्ड वॉल्ट में रखे 129 टन सोने को हाई वैल्यू पर बेचने के बाद उसने उतना टन सोना यूरोप के बाजारों से खरीदा है, जो आधुनिक शुद्धता और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है. सोना बेचने से लेकर खरीदने के बीच कीमतों में भारी गिरावट के चलते फ्रांस को 12.8 बिलियन यूरो का फायदा हो गया.  

पढ़ें- जर्मनी के 1200,इटली के 1060 टन,फ्रांस कतार में...युद्ध के बीच अमेरिका के तहखाने से सोना निकालने की मची होड़, ट्रंप फिर बने विलेन?

अपनी तिजोरी में सोने को पहुंचाना था मकसद  

फ्रांस की इस तरकीब का उसे फायदा मिला. ऐसा करने के पीछे उसका दो मकसद था. पहला हाई स्टैंडर्ड गोल्ड खरीदना और दूसरा सोने के भंडार को पेरिस पहुंचाना. दोनों ही काम उसके इस कदम से पूरे हो गए. इसके साथ ही फ्रांस का कुल गोल्ड भंडार 2437 टन पर पहुंच गया है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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