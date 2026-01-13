Advertisement
गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर, यह कंपनी अपने व‍िज्ञापन से हटा रही 10 म‍िनट ड‍िलीवरी का दावा!

गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर, यह कंपनी अपने व‍िज्ञापन से हटा रही 10 म‍िनट ड‍िलीवरी का दावा!

Mansukh Mandaviya: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बातचीत में क्‍व‍िक कॉमर्स कंपन‍ियों से व‍िज्ञापन और मैसेज आद‍ि में 10 म‍िनट ड‍िलीवरी का वायदा हटाने के लि‍ए कहा गया. ज‍िस पर कंपन‍ियों की तरफ से अगल क‍िया जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:40 PM IST
गिग वर्कर्स की हड़ताल का असर, यह कंपनी अपने व‍िज्ञापन से हटा रही 10 म‍िनट ड‍िलीवरी का दावा!

Gig Workers Strike: प‍िछले द‍िनों ग‍िग वर्कर्स अपनी ज‍िन मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, उसका असर द‍िखाई देना शुरू हो गया है. क्‍व‍िक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट (Blinkit) ने अपनी ब्रांडिंग से '10 मिनट डिलीवरी' का वादा हटा रही है. यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप करने और डिलीवरी वर्कर्स की स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर बढ़ती चिंता के बीच ल‍िया गया है. दिसंबर 2025 के अंत में देशभर में गिग वर्कर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी. इसमें काम की स्थिति, दबाव और सोशल सिक्योरिटी की कमी जैसे मामले उठाए गए थे.

सरकार ने कंपनियों से की बातचीत

यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया के साथ ही मीट‍िंग में कंपनियों पर यह कदम उठाने के लि‍ए कहा गया. मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्‍टो, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने फिक्स्ड डिलीवरी टाइम (जैसे 10 मिनट) को ब्रांडिंग और मार्केट‍िंग से हटाने के ल‍िये कहा. इन वादों के कारण वर्कर्स पर असुरक्षित तरीके से तेज ड्राइविंग करने का दबाव बना रहता है. कंपनियों की तरफ से सरकार को भरोसा दिया गया है क‍ि वे अब व‍िज्ञापन, सोशल मीडिया और प्रमोशन से टाइम कमिटमेंट हटा देंगी.

क्या बदलाव करने जा रही ब्लिंकिट?
सूत्रों के अनुसार ब्लिंकिट अब '10 मिनट डिलीवरी' का जिक्र अपने सभी मैसेज से हटा रही है. कंपनी के व‍िज्ञापन, कैंपेन और सोशल मीडिया पर 10 म‍िनट का ज‍िक्र नहीं क‍िया जाएगा. इसका मतलब यह नहीं होगा क‍ि डिलीवरी देर से होगी. लेक‍िन फोकस अब स्टोर की नजदीकी और सिस्टम डिजाइन पर रहेगा, लेकिन पब्लिक मैसेज में फ‍िक्‍स टाइम को लेकर वादा नहीं क‍िया जाएगा. इससे वर्कर्स की स‍िक्‍योर‍िटी को प्राथमिकता म‍िलेगी.

राघव चढ्ढा ने बताया गिग वर्कर्स की बड़ी जीत
हड़ताल के दौरान राइडर्स के साथ खड़े एक्टिविस्ट्स और सिटीजन ग्रुप्स ने इसे गिग वर्कर्स की बड़ी जीत बताया है. आप सांसद राघव चढ्ढा ने अपनी एक्‍स पोस्‍ट में ल‍िखा, “सत्यं जयते. हम सबने मिलकर जीत हासिल की है.” उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि राइडर्स की टी-शर्ट, जैकेट और बैग पर “10 मिनट” लिखा होना और कस्टमर ऐप पर टाइमर चलना, दोनों ही राइडर्स पर दबाव डालते थे. पिछले महीने सैकड़ों ड‍िलीवरी पार्टनर्स से बातचीत के बाद पता लगा क‍ि काफी लोग ओवरवर्क, कम पेमेंट और अपनी जान जोखिम में डालकर इन वादों को पूरा करने में लगे थे.

