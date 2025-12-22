Advertisement
Indian Railway Fare Hike : भारतीय रेलवे ने पहले टिकट बुकिंग के नियमों को सख्त किया. तत्काल टिकट से लेकर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए OTP की अनिवार्यता तय कर दी.एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा घटा दी और फिर रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग बदल दी. इन सब बदलावों से राहत देने के बाद रेलवे ने जोड़ का झटका दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 22, 2025, 02:01 PM IST
तत्काल, वेटिंग के मरहम के बाद महंगे टिकट का जख्म...रेलवे के 1-2 पैसे/KM वाले किराया बढ़ोतरी से आपकी जेब पर कितना बोझ? समझिये पूरा इकोनॉमिक्स

Indian Railway Fare Hike: भारतीय रेलवे ने पहले टिकट बुकिंग के नियमों को सख्त किया. तत्काल टिकट से लेकर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए OTP की अनिवार्यता तय कर दी.एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा घटा दी और फिर रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग बदल दी. इन सब बदलावों से राहत देने के बाद रेलवे ने जोड़ का झटका दिया. रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी. एक साल में ये दूसरी बार हुआ है. जुलाई 2025 के बाद साल के खत्म होने से पहले 26 दिसंबर से रेल किराए बढ़ोतरी कर दी है.  215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे.इससे पहले जुलाई में भी इसी तरह से किराया बढ़ा था. इस किराया बढ़ोतरी से रेलवे को 600 करोड़ की एक्सट्रा कमाई होगी.  भले ही ये बढ़ोतरी देखने में 1 और 2 पैसे प्रति किलोमीटर की लग रही हो, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ ये जेब पर बोझ बढ़ाता चला जाएगा.  

रेल किराए से जेब पर बढ़ेगा बोझ  

देखने में रेल किराए नें प्रति किलोमीटर 1 पैसे और 2 पैसे की बढ़ोतरी कम लग रही है, लेकिन सफर की दूरी बढ़ने के साथ इसका बोझ भी बढ़ता चला जाएगा. रेलवे की ओर से किराए बेसिक फेयर में 1 पैसे और 2 पैसे (क्लास और कोच के हिसाब से) बढ़ोतरी की गई है. इससे ऊपर से दूसरे कई चार्ज लगते है. रेलवे का कुल यात्री किराया यानी को फेयर आप भुगतान करते हैं उसमें बेसिक फेयर के ऊपर रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज, कैटरिंग चार्ज, डायनैमिक फेयर और GST लगता है. यानी रेलवे का यात्री किराया  Base Fare + Reservation + Superfast + Catering + Dynamic + GST को जोड़कर बनता है, जो ट्रेन और यात्रा के अनुसार बदलता रहता है.

1-2 पैसा/KM भी जेब पर भारी 

चूंकि रेलवे के बेस फेयर में अब प्रति किलोमीटर 1 और 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में दूरी बढ़ने के साथ-साथ बेस फेयर बढ़ेगा. बेस फेयर के ऊपर ये सारे चार्ज जुड़ेंगे. सबसे ज्यादा असर डायनैमिक फेयर डालेगा. डायनैमिक या फैलेक्सी फेयर सिस्टम कील वजह से टिकटों का किराया हर 10 फीसदी ट्रेन सीट निकलने के बाद 10 फीसदी बढ़ता जाता है.  फ्लेक्सी फेयर ट्रेनों में बेस फेयर (मूल किराए) पर लगता है, जहां हर 10% सीटें बिकने के साथ बेस फेयर में 10% की बढ़ोतरी होती है, जो मांग के अनुसार अधिकतम 50% तक बढ़ सकता है. अब फ्लेक्सी फेयर के साथ-साथ हर किमी पर 2 पैसे अतिरिक्त बढ़ेगा. उसके ऊपर से बाकी चार्जेज लगेंगे.  रेल यात्रियों को बड़ा झटका, AC, स्लीपर सबका किराया बढ़ा, 26 दिसंबर से महंगा होगा रेल सफर, कितना बढ़ेगा बोझ, किन्हें मिली किराए में छूट ? सब जानिए

किराया बढ़ाना रेलवे की मजबूती तो CAG की इस रिपोर्ट पर गौर क्यों नहीं  

रेलवे ने दलील  दी कि किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं. रेलवे ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मैन पावर कॉस्ट 1,15,000 करोड़ और पेंशन का खर्च 60,000 करोड़ तक बढ़ गया. खर्च बढ़ा तो यात्री किराया बढ़ा दिया गया,लेकिन CAG की उस हालिया रिपोर्ट पर गौर फरमाने की जरूरत नहीं समझी गई, जिसकी ओर रिपोर्ट में इशारा किया गया.  CAG Report में साफ-साफ कहा गया कि रेलवे कमाई बढ़ाने में नाकाम रहा है. रेलवे की खाली पड़ी लाखों हेक्टेयर जमीन का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. उन जमीनों की वसूली में रेलवे की ओर से लगातार हो रही चूक से 4,087 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.  भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक  रेलवे की लापरवाही की वजह से मार्च 2023 तक रेलवे के पास 4.88 लाख हेक्टेयर जमीन में से 62,740 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है. सिर्फ 1.6% हिस्सा रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया. उन जमीनों का सही इस्तेमाल कर रेलवे की कमाई हो सकती थी. अगर ऐसा होता तो शायद किराया बढ़ाने की नौबत नहीं आती. Indian Railway: बढ़ा रेल किराया, अब नई दिल्ली से पटना जाने पर कितनी ढीली होगी आपकी जेब, कितना महंगा हुआ थर्ड AC से सफर, स्लीपर टिकट भी महंगा

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

#indian railway

