गोल्ड के बाद अब सिल्वर पर भी हॉलमार्क, 6 अंक के कोड के साथ बिकेंगे चांदी के गहने, 1 सितंबर से बदलने जा रहा नियम

New Rule Silver Jewellery : सोने-चांदी की कीमत आसमान छू रही है. दोनों ही लाख रुपये के आंकड़ें को छूने लगे हैं. इतनी कीमत चुकाने के बाद भी सोने-चांदी की शुद्धता को लेकर लोगों के मन में डर रहता है. मन में एक सवाल रहता है कि जो सोना या चांदी वो खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है. सरकार ने नियम बनाकर सोने की शुद्धता का हल तो निकाल दिया, लेकिन चांदी के गहनों में मिलावट को रोकने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ. सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया. अब चांदी को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है. चांदी के गहनों के लिए भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की तैयारी है.

चांदी के गहनों के लिए हॉलमार्क

चांदी के गहनों की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग की जा सकती है. 1 सितंबर से चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग में 6 डिजिट का कोड (HUID) को लाया जा सकता है. ये 6 अंक के कोड चांदी की शुद्धता को बताएंगे. वर्तमान में चांदी की हॉलमार्किंग में कोड मौजूद नहीं होते हैं. इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स नई दिल्ली के अध्यक्ष उदय गजानन शिंदे की माने तो इसे जल्द लागू किया जा सकता है. पढ़ें: लाख टके के पार पहले से सोना, अब GST रिफॉर्म के ऐलान से मची खलबली, कहीं गड़बड़ा न जाए आपका बजट

6 अंकों वाला कोड बताएगा कितना शुद्ध है सिल्वर



अक्सर चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, लोग इसकी शुद्धता को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जल्द ही ये टेंशन खत्म हो जाएगी. सरकार चांदी की ज्वेलरी पर 6 डिजिट का खास HUID नंबर वाला हॉलमार्क लगाने का नियम लाने जा रही है. ये HUID नंबर चांदी की प्योरिटी को बताएंगे. इसे 6 ग्रेड में बांटा जाएगा, जो 900, 800, 835, 925, 970 और 990. होंगे.

चांदी की हॉलमार्किंग के फायदे

चांदी की हॉलमार्किंग से खरीदारों के मन में शुद्धता को लेकर कोई आशंका नहीं रहेगी. ज्वैलर्स पर उनका भरोसा बढ़ेगा. आप हॉलमार्क देखकर चांदी की पायल, चेन, अंगूठी, बिछिया आदि खरीद सकेंगे. नकली ज्वैलरी पर नकेल कसेगी. ज्वेलरी इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी.