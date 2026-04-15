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Hindi Newsबिजनेसऐसा क्‍या हुआ, जो 35 लाख न‍िवेशकों ने NSE से रातोंरात मोड़ा मुंह; Gold की चमक से मची भगदड़

ऐसा क्‍या हुआ, जो 35 लाख न‍िवेशकों ने NSE से रातोंरात मोड़ा मुंह; Gold की चमक से मची 'भगदड़'

NSE: पिछले तीन साल के दौरान यह पहला मौका है जब एक्टिव इनवेस्‍टर की संख्या तेजी से नीचे आई है. यह एनएसई में अब तक की सबसे तेज गिरावट बताई जा रही है. NSE के एक्टिव इनवेस्‍ट के बेस में 7% की एनुअल ग‍िरावट आई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:55 PM IST
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Share Market Investors: कोव‍िड महामारी और उसके बाद का दौर ऐसा था क‍ि शेयर बाजार में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. लेक‍िन अब प‍िछले एक साल से सेंसेक्‍स और निफ्टी उम्‍मीद के अनुसार नहीं चढ़ पाया. साल 2025 के दौरान सोने में जबरदस्‍त तेजी देखी गई और न‍िवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा न‍िकालकर गोल्‍ड में लगा द‍िया. यूक्रेन जंग के डेढ़ महीने पहले जब अमेर‍िका-इजरायल और ईरान की जंग शुरू हुई तो सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी ग‍िरकर र‍िकॉर्ड लो लेवल पर आ गया. ग‍िरावट से गुजर रहे बाजार से कुछ न‍िवेशकों ने प‍िछले एक साल के दौरान मुंह भी मोड़ ल‍िया.

यही कारण है क‍ि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के लिए फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 (FY 2026) निराशाजनक रहा. इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं क‍ि एक साल के दौरान करीब 35 लाख एक्टिव इनवेस्‍टर बाजार से बाहर हो गए. पिछले तीन साल में यह पहला मौका है जब एक्टिव इनवेस्‍टर की संख्या घटी है. यह अब तक की सबसे तेज गिरावट भी बताई जा रही है. NSE के एक्टिव इनवेस्‍ट के बेस में 7% की एनुअल ग‍िरावट आई है. FY25 में 4.92 करोड़ एक्टिव अकाउंट थे, जो क‍ि FY26 में घटकर 4.58 करोड़ रह गए.

यह भी पढ़ें: सेंसेक्‍स चढ़ा तो न‍िवेशकों ने कमाएं 9 लाख करोड़; बाजार में आज क्‍यों आई तेजी?

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Zerodha, Angel One और Upstox पर असर

इस पूरे नुकसान का 70% से ज्यादा हिस्सा केवल तीन बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स के कारण हुआ. इन तीनों के कुल मिलाकर 26 लाख अकाउंट बंद हुए. इस मामले में Zerodha सबसे आगे रहा. Zerodha ने 9.95 लाख एक्टिव इनवेस्‍टर खोएं हैं, जो कुल गिरावट का 29% है. Angel One ने 8.15 लाख और Upstox में 7.6 लाख खातों की ग‍िरावट आई है.

अलग-अलग प्‍लेटफॉर्म को हुआ नुकसान

35 लाख एक्‍ट‍िव इनवेस्‍टर के अलग होने का नुकसान दूसरे प्‍लेटफॉर्म को भी हुआ है. Mirae Asset Capital Markets ने करीब 2.72 लाख अकाउंट खोए. जबक‍ि HDFC Securities और Sharekhan को करीब सवा-सवा लाख खातों का नुकसान हुआ है. मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal Financial Services) को 1.13 लाख, कोटक स‍िक्‍योर‍िटीज ने 1.1 लाख और 5paisa Capital ने 90,000 से ज्‍यादा एक्टिव निवेशक खोए हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चे के PPF अकाउंट में माता-पिता जमा कर सकते हैं हर साल 3 लाख? ये है पूरी सच्चाई

गिरावट का कारण क्‍या है?

बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है क‍ि कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं. डेरिवेटिव्स (फ्यूचर्स और ऑप्शंस) सेगमेंट में उठाए गए कदम, बाजार में बढ़ रही अस्थिरता और कम एक्‍ट‍िव रिटेल निवेशकों का बाहर जाना अहम कारण है. कई छोटे न‍िवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव को देखकर भी ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं.

कुल ह‍िस्‍सेदारी में ग‍िरावट आई है, लेक‍िन कुछ पारंपरिक और नए ब्रोकर मार्केट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहे. ICICI Securities की हिस्सेदारी 3.96% से बढ़कर 4.57% हो गई. SBI Securities भी 1.99% से बढ़कर 2.55% पहुंच गया. Kotak Securities पहले वाले लेवल पर ही बनी हुई है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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