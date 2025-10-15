GST के बाद PF निकासी पर बड़ा फैसला,निकाल सकेंगे पूरा पैसा, बदल गया 2 महीने वाला रुल...कब से ATM से निकालेगा पीएफ फंड, तारीख आ गई

EPFO New Rules: सैलरी से हर महीने पीएफ यानी भविष्य निधि का पैसा कटता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा होता जाता है. ये नौकरी के बाद आपके लिए एक मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर देती है. वहीं पेंशन के जरिए आपको हर महीने एक सुनिश्चित रकम मिलती है. इस पीएफ नियम में सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किया जा रहा है. सरकार ने EPFO के नियम बदल दिए हैं. PF से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करते हुए अब अंशधारकों को पूरा पैसा निकालने की छूट दी गई है.

निकाल सकेंगे पूरा पैसा

EPFO ने सदस्यों के लिए पीएफ खाते से 100% रकम निकालने की छूट दे दी है. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया में यह फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक पीएफ खाताधारकों को पूरा पैसा निकालने की छूट मिली है. पीएफ अंशधारक शिक्षा, विवाह और बीमारी जैसी जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं. सरकार के फैसला का फायदा 7 करोड़ लोगों को होगा. सरकार ने बीमारी, शिक्षा और शादी, हाउसिंग जरूरतें और विशेष परिस्थितियों के मामले में लोगों को पीएफ से पूरा पैसा निकालने की छूट दी है.

कब से लागू होगा नया नियम

सरकार ने साफ किया है कि अगले एक महीने में पीएफ, ईपीएफओ के सभी नियम को लागू कर दिया जाएगा. खुद श्रम मंत्री की ओ से इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी जरुरतों को देखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के एक महीने में नियम को लागू कर लोगों को सुविधा दी जाएगी. नए नियम के मुताबिक लोग जरूरत के हिसाब से अपने पीएफ खाते से 100 फीसदी निकासी कर सकते हैं. हालांकि खाते का मिनिमम बैलेंस 25 फीसदी बनाकर रखना होगा. जिसपर ब्याज मिलता रहेगा.

2 महीने वाला नियम भी खत्म

सरकार ने पीएफ निकासी के साथ ही 2 महीने वाले नियम भी बदल दिया है. नए नियम के मुताबिक नौकरी जाने की स्थिति में यानी बेरोजगार सदस्य अब अपने EPFO खाते से 12 महीनों के बाद पूरी रकम निकाल सकेंगे. पहले ये समयसीमा 2 महीने की थी. वहीं पेंशन खाते से पूी निकासी के लिए36 महीने का वक्त लगेगा.

TM से निकलेगा पीएफ का पैसा

सरकार ने पीएफ निकासी को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए एटीएम, यूपीआई की सुविधा दी है. लोग एटीएम से या यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. सीबीटी बैठक में EPFO 3.0 को मंूरी दी गई, जिसके मुताबिक एटीएम से पीएफ की निकासी की सुविधा शुरू की गई उम्मीद की जा रही है कि अगले डेढ़ से दो महीने में लोगों को ये सुविधा मिलने लगेगी. अगर सब सही रहा तो दिसंबर मिड तक पायल प्रोजेक् के तौर पर एटीएम से पीएफ फंड निकासी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी.