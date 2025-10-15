Advertisement
trendingNow12962143
Hindi Newsबिजनेस

GST के बाद PF निकासी पर बड़ा फैसला,निकाल सकेंगे पूरा पैसा, बदल गया 2 महीने वाला रुल...कब से ATM से निकालेगा पीएफ फंड, तारीख आ गई

PF Withdraw rules change; सैलरी से हर महीने पीएफ यानी भविष्य निधि का पैसा कटता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा होता जाता है. ये नौकरी के बाद आपके लिए एक मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर देती है. वहीं पेंशन के जरिए आपको हर महीने एक सुनिश्चित रकम मिलती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST के बाद PF निकासी पर बड़ा फैसला,निकाल सकेंगे पूरा पैसा, बदल गया 2 महीने वाला रुल...कब से ATM से निकालेगा पीएफ फंड, तारीख आ गई

EPFO New Rules: सैलरी से हर महीने पीएफ यानी भविष्य निधि का पैसा कटता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा होता जाता है. ये नौकरी के बाद आपके लिए एक मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर देती है. वहीं पेंशन के जरिए आपको हर महीने एक सुनिश्चित रकम मिलती है. इस पीएफ नियम में सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किया जा रहा है. सरकार ने EPFO के नियम बदल दिए हैं. PF से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करते हुए अब अंशधारकों को पूरा पैसा निकालने की छूट दी गई है.  

निकाल सकेंगे पूरा पैसा

EPFO ने सदस्यों के लिए पीएफ खाते से 100% रकम निकालने की छूट दे दी है. श्रम मंत्री मनसुख मांडविया में यह फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक पीएफ खाताधारकों को पूरा पैसा निकालने की छूट मिली है. पीएफ अंशधारक शिक्षा, विवाह और बीमारी जैसी जरूरतों के लिए अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं. सरकार के फैसला का फायदा 7 करोड़ लोगों को होगा.  सरकार ने बीमारी, शिक्षा और शादी, हाउसिंग जरूरतें और विशेष परिस्थितियों के मामले में लोगों को पीएफ से पूरा पैसा निकालने की छूट दी है.  

Add Zee News as a Preferred Source

 कब से लागू होगा नया नियम  

सरकार ने साफ किया है कि अगले एक महीने में पीएफ, ईपीएफओ के सभी नियम को लागू कर दिया जाएगा. खुद श्रम मंत्री की ओ से इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी जरुरतों को देखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के एक महीने में नियम को लागू कर लोगों को सुविधा दी जाएगी.  नए नियम के मुताबिक लोग जरूरत के हिसाब से अपने पीएफ खाते से 100 फीसदी निकासी कर सकते हैं. हालांकि खाते का मिनिमम बैलेंस 25 फीसदी बनाकर रखना होगा. जिसपर ब्याज मिलता रहेगा.    

 2 महीने वाला नियम भी खत्म  

सरकार ने पीएफ निकासी के साथ ही 2 महीने वाले नियम भी बदल दिया है. नए नियम के मुताबिक नौकरी जाने की स्थिति में यानी बेरोजगार सदस्य अब अपने EPFO खाते से 12 महीनों के बाद पूरी रकम निकाल सकेंगे. पहले ये समयसीमा 2 महीने की थी. वहीं पेंशन खाते से पूी निकासी के लिए36 महीने का वक्त लगेगा. कंफर्म टिकट की तारीख बदलने पर रेलवे आपको देगा पैसे ! कैंसिलेशन चार्ज भी बचेगा, नए नियम से रेल यात्रियों का फायदा ही फायदा

 

TM से निकलेगा पीएफ का पैसा 

सरकार ने पीएफ निकासी को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए  एटीएम, यूपीआई की सुविधा दी है. लोग एटीएम से या यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. सीबीटी बैठक में EPFO 3.0 को मंूरी दी गई, जिसके मुताबिक एटीएम से पीएफ की निकासी की सुविधा शुरू की गई उम्मीद की जा रही है कि अगले डेढ़ से दो महीने में लोगों को ये सुविधा मिलने लगेगी.  अगर सब सही रहा तो दिसंबर मिड तक पायल प्रोजेक् के तौर पर एटीएम से पीएफ फंड निकासी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

EPFO

Trending news

ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'