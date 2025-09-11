 GST के बाद अब दिवाली से पहले PF का भी मेकओवर, ATM-UPI से पीएफ विड्रॉल, पेंशन हाइक का चांस...EPFO 3.0 में क्या-क्या बदलेगा ?
Hindi News बिजनेस

GST के बाद अब दिवाली से पहले PF का भी मेकओवर, ATM-UPI से पीएफ विड्रॉल, पेंशन हाइक का चांस...EPFO 3.0 में क्या-क्या बदलेगा ?

PF Withdraw: सरकार ने GST रिफॉर्म कर देशवासियों को महंगाई से थोड़ी राहत दी तो अब दिवाली से पहले एक और खुशखबरी की तैयारी चल रही है. सरकार 8 करोड़ लोगों को गुड न्यूज दे सकती है.  दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब भविष्य निधि यानी PF के मेकओवर की तैयारी चल रही है.

Written By Bavita Jha | Last Updated: Sep 11, 2025, 03:55 PM IST
GST के बाद अब दिवाली से पहले PF का भी मेकओवर, ATM-UPI से पीएफ विड्रॉल, पेंशन हाइक का चांस...EPFO 3.0 में क्या-क्या बदलेगा ?

EPFO Reform: सरकार ने GST रिफॉर्म कर देशवासियों को महंगाई से थोड़ी राहत दी तो अब दिवाली से पहले एक और खुशखबरी की तैयारी चल रही है. सरकार 8 करोड़ लोगों को गुड न्यूज दे सकती है.  दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब भविष्य निधि यानी PF के मेकओवर की तैयारी चल रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO रिफॉर्म की तैयारी कर रहा है. इस बदलाव से लोगों को पीएफ खाते में बैंक खाते जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. EPFO 3.0 को इनिशिएट किया जा सकता है.  

अगले महीने ईपीएफओ की बैठक  

श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को अहम बैठक होने वाली है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दिवाली से पहले लगभग 8 करोड़ EPFO मेंबर्स को बड़ी राहत दे सकती है. ईपीएफओ में बदलाव हो सकते हैं.  इस बदलाव के जरिए ईपीएफओ मेंबर्स को बैंक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है. पहले फोन पर PM मोदी-ट्रंप की होगी बात, फिर ट्रेड डील रिसार्ट...अगले हफ्ते से अमेरिका में मंथन, क्या 50% टैरिफ होगा खत्म?

ATM-UPI से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा 

ईपीएफओ में बदलाव के बाद अंशधारकों को ATM, UPI से पीएफ निकासी की सुविधा मिलने लगेगी. उम्मीद की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है. न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है.हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लंबे वक्त से चल रही मांगों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार पीएफ खाताधारकों को राहत का तोहफा दे सकती है. पीएफ निकासी आसान होने , पेंशन बढ़ने से लोगों के खपत में बढ़ोतरी होगी. खपत बढ़ने का सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा.  
  
बता दें कि भविष्य निधि की ओर से अंशधारकों को आशंकि निकासी की सुविधा दी जाती है. लोगों को बीमारी, शिक्षा, शादी और घर बनाने-मरम्मत करवाने के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.  ऑनलाइन ऑटो क्लेम की मदद से आप अपने पीएफ अकाउंट से जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं. क्लेम स्टेलमेंट होने के बाद खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

;