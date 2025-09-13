GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी
Hindi Newsबिजनेस

GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

GST New Slab: प‍िछले द‍िनों जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग में जीएसटी के चार स्‍लैब को घटाकर दो कर द‍िया गया है. अब अध‍िकतर चीजों पर 18 और 5 प्रत‍िशत की दर से जीएसटी लगेगा. इसका असर यह होगा क‍ि आने समय में कुछ सामान के ल‍िये पहले के मुकाबले कम पैसा चुकाना होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:38 PM IST
GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

GST Reform: जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से प‍िछले द‍िनों जीएसटी के चार स्‍लैब को घटाकर 18 और 5 प्रत‍िशत के दो स्‍लैब कर द‍िये गए हैं. अब जब जीएसटी की दर में कमी आएगी तो इसका असर रोजमर्रा के सामान की कीमत पर भी देखने को म‍िलेगा. कुछ एफएमसीजी कंपन‍ियों ने आने वाली 22 तारीख से सामान की कीमत में कमी करने का ऐलान कर द‍िया है. लेक‍िन कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट बनाने वाली कुछ कंपनियों ने टैक्‍स अध‍िकार‍ियों से बातचीत में बताया क‍ि वे 5 रुपये के बिस्किट, 10 रुपये के साबुन या 20 रुपये के टूथपेस्ट जैसे कम दाम वाले प्रोडक्‍ट की कीमतों में कमी नहीं कर सकतीं.

ग्राहक इन चीजों के एक तय रेट के आदी

कंपन‍ियों का कहना है क‍ि जीएसटी की दर में ग‍िरावट के बावजूद भी ग्राहक इन चीजों के एक तय रेट के आदी हैं. कंपन‍ियों की तरफ से बताया गया क‍ि यद‍ि कीमतों को 18 रुपये या 9 रुपये जैसे अमाउंट में बदल द‍िया जाए तो इससे कस्‍टमर कन्‍फ्यूज हो सकते हैं और इसका असर लेन-देन पर पड़ सकता है. इसलिए कंपन‍ियों की तरफ से कीमत में क‍िसी भी तरह का बदलाव क‍िये ब‍िना पैक में सामान की क्‍वांट‍िटी बढ़ा दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: GST लागू होने से पहले HUL ने की कीमतों में कटौती, जानें लाइफबॉय, लक्स, क्लिनिक प्लस और डव पर कितनी होगी बचत?

20 रुपये वाले बिस्किट पैक में आएगा पहले से ज्‍यादा माल
उदाहरण के तौर पर बात करें तो जीएसटी की दर कम होने के बाद अब 20 रुपये वाले बिस्किट पैक में पहले से ज्‍यादा क्‍वांट‍िटी में बिस्किट मिलेंगे. एक ब‍िजनेस वेबसाइट में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि प्रमुख FMCG कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि वे 'उसी कीमत में ज्‍यादा सामान' देकर जीएसटी कटौती का फायदा अपने कस्‍टमर को देंगी. इससे कस्‍टमर के शॉप‍िंग एक्‍सपीर‍ियंस पर असर नहीं पड़ेगा.

कंपनियां टैक्स वाली बचत का फायदा खुद न लें
बीकाजी फूड्स के सीएफओ र‍िषभ जैन ने कहा कि उनकी कंपनी छोटे 'इंपल्स पैक' का वजन बढ़ाएगी ताकि कस्‍टर मो ज्‍यादा कीमत का सामान मिले. वित्त मंत्रालय के अधिकार‍ियों की तरफ से इस बात पर नजर रखी जा रही है क‍ि कंपनियां टैक्स से होने वाली बचत का फायदा खुद न लें और इसका फायदा सीधा ग्राहकों तक पहुंचे. इसके लिए दिशानिर्देश जारी करने पर भी व‍िचार क‍िया जा रहा है. जीएसटी काउंसिल की तरफ से प‍िछले द‍िनों रोजमर्रा के सामान पर टैक्स को 18% से घटाकर 5% क‍िया गया है.

यह भी पढ़ें: लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस पर GST खत्म, अब क्या-क्या बदलेगा, आपको कितना फायदा, बीमा कंपनियों को फैसले से क्या मिला?

टैक्‍स में कमी होने का असर रोजमर्रा के सामान की कीमत पर पड़ रहा है. इंडस्‍ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है क‍ि कीमतों में बड़ी कटौती नहीं होगी. लेकिन 5 या 10 रुपये वाले पैक में अब ग्राहकों को पहले से ज्‍यादा सामान म‍िलेगा. यानी, ग्राहकों की तरफ से अपनी पसंदीदा चीजों के लिए वही कीमत चुकाई जाएगी. लेकिन बिस्किट, साबुन या टूथपेस्ट का साइज थोड़ा बड़ा होगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST

