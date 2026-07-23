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लाल सागर का 'भस्मासुर' भी जागा! तेल 98 डॉलर के पार, ₹75000 करोड़ के बोझ से दबी सरकार, पेट्रोल-डीजल, LPG कब तक रहेंगे सस्ते?

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच के हूतियों के लाल सागर पर जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर (Red Sea) में सऊदी तेल टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी लेकर बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर भी टेंशन बढ़ा दी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 23, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:50 PM IST
लाल सागर का 'भस्मासुर' भी जागा! तेल 98 डॉलर के पार, ₹75000 करोड़ के बोझ से दबी सरकार, पेट्रोल-डीजल, LPG कब तक रहेंगे सस्ते?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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