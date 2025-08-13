HDFC Bank Latest Rule: कुछ ही द‍िन हुए हैं जब आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने नए अकाउंटहोल्‍डर्स के लि‍ए म‍िम‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर द‍िया है. अब खबर आ रही है क‍ि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने भी सेव‍िंग अकाउंट में म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ा द‍िया है. प्राइवेट सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से यह कदम प्राइवेट सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक की तरफ से कदम उठाने के बाद सामने आया है. मनी कंट्रोल में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मेट्रो या अर्बन स‍िटी में नया सेव‍िंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों को अपने अकाउंट में कम से कम 25,000 रुपये का एवरेज बैलेंस रखना होगा.

म‍िन‍िमम बैलेंस नहीं रखने पर वसूली जाएगी पेनाल्‍टी

अभी तक के अपडेट के अनुसार एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में यह ल‍िम‍िट 10,000 रुपये थी. इसे अब दोगुने से भी ज्‍यादा कर द‍िया गया है. यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से केवल नए अकाउंटहोल्‍डर्स के ल‍िए लागू होगा. रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ग्राहक ज‍िनका पहले से एचडीएफसी बैंक में सेव‍िंग अकाउंट है, उन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे. जो लोग अगस्त या उसके बाद अकाउंट ओपन करेंगे, उनके ल‍िए साफ कर द‍िया गया है क‍ि यद‍ि वे नए नियम के अनुसार म‍िन‍िमम बैलेंस नहीं रख पाते तो उनसे पेनाल्‍टी वसूली जाएगी.

यह भी पढ़ें: ICICI बैंक को हुआ क्या है,पहले खाते में ₹50000 रखवाए,अब कैश निकालने-जमा करने पर वसूलेगा ₹150

25000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना जरूरी

नई शर्तों के अनुसार कस्‍टमर को अपने अकाउंट में लगातार 25,000 रुपये का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा. यद‍ि किसी महीने एवरेज बैलेंस घटकर कम हो जाता है तो बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा. अर्बन और मेट्रो स‍िटी में यह पेनाल्‍टी कम हुई रकम का 6% या 600 रुपये इसमें से जो भी कम हो होगी. बैंक की तरफ से क‍िये गए इस बदलाव से पहले एचडीएफसी बैंक में म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस की ल‍िमि‍ट इस प्रकार थी-

> शहरी ब्रांच के लि‍ए 10,000 रुपये

> सेबी अर्बन ब्रांच के लि‍ए 5,000 रुपये (मंथली एवरेज)

> रूरल ब्रांच के लि‍ए 2,500 रुपये (एवरेज क्‍वार्टली)

यहां नहीं बदली गई म‍िन‍िमम बैलेंस की शर्त

सेमी-अर्बन और रूरल एर‍िया के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस की यह शर्त अभी नहीं बदली गई हैं. यह बदलाव केवल मेट्रो और अर्बन एर‍िया में ओपन क‍िये जाने वाले अकाउंट पर लागू होगा. एचडीएफसी बैंक की तरफ से 'क्लासिक' कस्‍टमर के ल‍िए अलग-अलग शर्तें तय की जाती हैं. 'क्लासिक' कस्‍टमर के ल‍िए सेव‍िंग अकाउंट में हर महीने औसतन एक लाख रुपये का बैलेंस होना जरूरी है. इसके अलावा करंट अकाउंट (current account) में हर तिमाही एवरेज दो लाख रुपये का बैलेंस रखना होगा. सैलरीड कस्‍टमर होने पर आपके एचडीएफसी बैंक के कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट में हर महीने एक लाख या उससे ज्‍यादा की सैलरी आनी चाहि‍ए.

यह भी पढ़ें: ICICI ने म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िमिट बढ़ाकर कर दी 50,000 रुपये, RBI गवर्नर के जवाब से चौंक गए कस्‍टमर

ICICI बैंक ने 1 अगस्त से लागू क‍िया न‍ियम

आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी हाल ही में म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस (MAB) की शर्त को बदला गया है. आईसीआईसीआई बैंक में भी यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू होगा. 1 अगस्‍त से मेट्रो और शहरी ब्रांच में नए सेव‍िंग अकाउंट खोलने वाले कस्‍टर को अपने अकाउंट में 50,000 रुपये का म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस बनाए रखना होगा. यह पहले की 10,000 रुपये की ल‍िमि‍ट से पांच गुना ज्‍यादा है. बैंक ने सेमी-अर्बन स‍िटी की ब्रांच के ल‍िए म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस (MAB) को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है. ग्रामीण इलाकों के ल‍िए यह 10,000 रुपये है.