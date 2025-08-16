भारत पर 50% टैर‍िफ लगाने के बाद ट्रंप की चीन पर नजर, रूसी तेल को लेकर दी यह चेतावनी
Advertisement
trendingNow12884091
Hindi Newsबिजनेस

भारत पर 50% टैर‍िफ लगाने के बाद ट्रंप की चीन पर नजर, रूसी तेल को लेकर दी यह चेतावनी

US Tariff on China: भारत के बाद अमेर‍िका की तरफ से अब चीन पर टैर‍िफ लगाए जाने की तैयारी की जा रही है. ट्रंप की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि चीन ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वह द‍िन दूर नहीं जब चीन पर भी टैर‍िफ लगाया जाएगा.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत पर 50% टैर‍िफ लगाने के बाद ट्रंप की चीन पर नजर, रूसी तेल को लेकर दी यह चेतावनी

Donald Trump US Tariff: अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प‍िछले द‍िनों भारत पर 50 फीसदी टैरि‍फ लगाने का ऐलान क‍िया गया. इसमें से 25 फीसदी टैर‍िफ को आने वाली 27 अगस्‍त से लागू क‍िया जाएगा. ट्रंप की भारत से नाराजगी रूस से क्रूड ऑयल आयात करने को लेकर है. ट्रंप की नाराजगी के कारण भारत से अमेर‍िका को न‍िर्यात क‍िये जाने वाले ज्‍वैलरी, गारमेंट्स आद‍ि पर टैर‍िफ लगाया जा रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि भारतीय सामान अमेर‍िकी मार्केट में महंगा हो गया है. इसके अलावा टैर‍िफ लागू होने के बाद से अमेर‍िकी ऑर्डर में भी ग‍िरावट आई है. इतना ही नहीं डायमंड इंडस्‍ट्री से जुड़े तमाम ऑर्डर कैंस‍िल हो रहे हैं.

ट्रंप ने फ‍िर से चीन को दी चेतावनी

ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ (Tax) लगाए जाने के बाद अब चीन को भी चेतावनी दी है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने कहा, अगर चीन रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अगले दो से तीन हफ्ते में चीन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है. ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्‍सट्रा टैरिफ लगाया था. उनके इस कदम के बाद भारत से अमेरिका को क‍िये जाने वाले निर्यात पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है. ट्रंप का कहना है भारत का रूस से तेल खरीदना मॉस्को को जंग में सपोर्ट करता है. भारत की तरफ से अमेर‍िका के कदम को 'अनुचित और गलत' बताया गया. भारत ने कहा वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल इम्‍पोर्ट कर रहा है. यह 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: इंड‍ियन इकोनॉमी का कुछ नहीं ब‍िगाड़ पाएगा ट्रंप का टैर‍िफ...S&P ग्‍लोबल रेट‍िंग्‍स ने बताया क्‍यों?

चीन को टैर‍िफ से छूट क्‍यों?
दूसरी तरफ चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, फिर भी अमेर‍िका की तरफ से उस पर टैर‍िफ नहीं लगाया गया है. जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया क‍ि भारत को ही निशाना बनाया गया है लेकिन चीन को क्यों छोड़ा गया. इस पर उन्होंने कहा क‍ि आपको और सख्ती दिखेगी. हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी चीन पर तुरंत टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को 'बेहद पॉज‍िट‍िव' बताया. लेकिन इस दौरान क‍िसी तरह का समझौता नहीं हो सका.

पुतिन के साथ हुई बातचीत को खास बताया
ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में अपनी बातचीत को बेहद खास बताया. उन्‍होंने कहा यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अभी और काम करना बाकी है. ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी गई थी यद‍ि रूस की तरफ से यूक्रेन जंग को जल्द खत्म नहीं क‍िया जाता तो वह रूस और उसके तेल खरीदार देशों पर ज्‍यादा टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप का कहना है कि भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर वह रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप सर खूब लगा लो टैर‍िफ, ज्‍यादा भाव नहीं देगा भारत; मोदी सरकार ने न‍िकाल ल‍िया इसका तोड़...

चीन पर टैर‍िफ लगने का क्‍या होगा असर?
चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है. ट्रंप ने कहा कि यद‍ि यह डील नहीं हुई तो चीन पर भी टैरिफ लग सकते हैं. जानकारों का कहना है कि यद‍ि चीन पर टैरिफ लगा तो इससे दुन‍ियाभर में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है. इसका असर अमेरिका और दुनियाभर की इकोनॉमी पर पड़ सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariffDonald Trump

Trending news

फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
;