Donald Trump US Tariff: अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प‍िछले द‍िनों भारत पर 50 फीसदी टैरि‍फ लगाने का ऐलान क‍िया गया. इसमें से 25 फीसदी टैर‍िफ को आने वाली 27 अगस्‍त से लागू क‍िया जाएगा. ट्रंप की भारत से नाराजगी रूस से क्रूड ऑयल आयात करने को लेकर है. ट्रंप की नाराजगी के कारण भारत से अमेर‍िका को न‍िर्यात क‍िये जाने वाले ज्‍वैलरी, गारमेंट्स आद‍ि पर टैर‍िफ लगाया जा रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि भारतीय सामान अमेर‍िकी मार्केट में महंगा हो गया है. इसके अलावा टैर‍िफ लागू होने के बाद से अमेर‍िकी ऑर्डर में भी ग‍िरावट आई है. इतना ही नहीं डायमंड इंडस्‍ट्री से जुड़े तमाम ऑर्डर कैंस‍िल हो रहे हैं.

ट्रंप ने फ‍िर से चीन को दी चेतावनी

ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ (Tax) लगाए जाने के बाद अब चीन को भी चेतावनी दी है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने कहा, अगर चीन रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अगले दो से तीन हफ्ते में चीन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है. ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्‍सट्रा टैरिफ लगाया था. उनके इस कदम के बाद भारत से अमेरिका को क‍िये जाने वाले निर्यात पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है. ट्रंप का कहना है भारत का रूस से तेल खरीदना मॉस्को को जंग में सपोर्ट करता है. भारत की तरफ से अमेर‍िका के कदम को 'अनुचित और गलत' बताया गया. भारत ने कहा वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल इम्‍पोर्ट कर रहा है. यह 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए जरूरी है.

चीन को टैर‍िफ से छूट क्‍यों?

दूसरी तरफ चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, फिर भी अमेर‍िका की तरफ से उस पर टैर‍िफ नहीं लगाया गया है. जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया क‍ि भारत को ही निशाना बनाया गया है लेकिन चीन को क्यों छोड़ा गया. इस पर उन्होंने कहा क‍ि आपको और सख्ती दिखेगी. हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी चीन पर तुरंत टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को 'बेहद पॉज‍िट‍िव' बताया. लेकिन इस दौरान क‍िसी तरह का समझौता नहीं हो सका.

पुतिन के साथ हुई बातचीत को खास बताया

ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में अपनी बातचीत को बेहद खास बताया. उन्‍होंने कहा यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अभी और काम करना बाकी है. ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी गई थी यद‍ि रूस की तरफ से यूक्रेन जंग को जल्द खत्म नहीं क‍िया जाता तो वह रूस और उसके तेल खरीदार देशों पर ज्‍यादा टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप का कहना है कि भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर वह रूस की इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं.

चीन पर टैर‍िफ लगने का क्‍या होगा असर?

चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है. ट्रंप ने कहा कि यद‍ि यह डील नहीं हुई तो चीन पर भी टैरिफ लग सकते हैं. जानकारों का कहना है कि यद‍ि चीन पर टैरिफ लगा तो इससे दुन‍ियाभर में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है. इसका असर अमेरिका और दुनियाभर की इकोनॉमी पर पड़ सकता है.