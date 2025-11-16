आप सोते रहे और महंगाई का करंट लग गया, सुबह 6 बजे से बढ़ी CNG की कीमत, अपने शहर का रेट लिस्ट चेक कर लें

CNG Price Hike: नवंबर में महंगाई का एक और झटका लगा है. सीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे पहले 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ावा कर LPG सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिएगए थे, अब IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया है.
CNG Rate Hike: नवंबर में महंगाई का एक और झटका लगा है. सीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे पहले 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ावा कर LPG सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिएगए थे, अब IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया है. IGL ने ये बढ़ोतरी कुछ शहरों में की है.
16 नवंबर ने महंगी हुई CNG
IGL के फैसले के बाद 16 नवंबर यानी रविवार के गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है. सीएनजी की नई दरें 16 नवंबर 2025 सुबह 6:00 बजे से प्रभावी होंगी. इंद्रप्रस्था गैस से सभी शहरों में गैस की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. इस बढ़ोतरी के बाद नई कीमत इस तरह से होगी.
-कानपुर में CNG की कीमत 87.92 रुपये से बढ़कर 88.92 रुपये हो गई,
-नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत 84.70 से बढ़कर 85.70 रुपये प्रति किग्रा हो गई.
-गाजियाबाद में 84.70 रुपये प्रति किलो मिलने वाला सीएनजी बढ़कर 85.70 प्रति किग्रा पर पहुंच गई है.
क्यों बढ़ाई कीमत
कीमत बढ़ोतरी के साथ ही आपके लिए सीएनजी की कार चलाने से लेकर ऑटो का सफर महंगा हो जाएगा. खर्च बढ़ने से किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं जिन शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उन शहरों में ओला, उबर जैसे कैब सर्विसेस भी अपने चार्ज बढ़ा सकते हैं. ऑटोचालकों की ओर के किराया बढ़ाया जा सकता है. कंपनी की ओर से कहा गया कि लागत में उतार-चढ़ाव के बीच परिचालन स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से दाम में बढ़ोतरी किया गया है. बता दें कि IGL राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में 70 लाख से अधिक वाहनों को CNG आपूर्ति करती है, कंपनी के इस फैसले का असर उन तमाम ग्राहकों पर होगा, जो सीएनजी की कार या ऑटो चलाते हैं. इन इलाकों में यात्री और फ्लीट ऑपरेटरों पर असर पड़ेगा, क्योंकि दैनिक यात्रा खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. बता दें कि 29,772 करोड़ रुपये के मार्केटकैप वाली कंपनी आईजीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, मेरठ, शामली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, समेत देश के कई शहरों में गैस की आपूर्ति करती है.
