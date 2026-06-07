/LPG के बाद अब फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? ₹5 तक बढ़ सकती है कीमत...हर लीटर पर कितना घाटा झेल रहीं कंपनियां

Petrol-Diesel Price Hike: एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब फिर से कयास लगने लगे हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती हैं. मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में 7.50 रुपये प्रति लीटर से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. तेल कंपनियों की बढ़ती लागत और होर्मुज स्ट्रेट का गलियारा नहीं खुलने से सप्लाई चेन अटका हुआ है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का खतरा मंडरा रहा है.
युद्ध शुरू होने के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में 8 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. तेल कंपनियों का दावा रहा कि तेल के दाम नहीं बढ़ाने और बढ़ती लागत की वजह से उन्हें हर दिन 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. इस घाटे का बोझ को कम कपने के लिए पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती की, फिर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए, लेकिन फिर भी तेल कंपनियों का घाटा खत्म नहीं हो रहा. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से हर दिन 610 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के दबाव को कम करने के लिए तेल कंपनियां आने वाले दिनों में 5 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.
कॉरपोरेट रेटिंग ICRA Ltd के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को-ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक अभी भी सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 5.50 रुपये और डीजल पर 4.50 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है. 15 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमत में 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों को इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में तेल कंपनियां तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का झटका दे सकती है. वरिष्ठ के मुताबिक अगर तेल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाए तो कंपनियां ऑटो फ्यूल की बिक्री पर ‘ब्रेक-ईवन’ पर पहुंच सकेगी.
ICRA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 680 रुपये प्रति सिलेंडर का घाटा हो रहा है तो वहीं ATF पर रोजाना 93 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. Crisil रेटिंग के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी तो तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए रेट में बढ़ोतरी करती है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल बढ़ोतरी 10 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच सकती है. क्रिसिल के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमत का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा.