/1 जुलाई को एक और बड़ी राहत का ऐलान, ₹5 प्रति लीटर घटाए जेट फ्यूल के दाम, सस्ता होगा हवाई सफर

ATF Fuel Price: हवाई सफर पर लगने वाले झटके से राहत मिल सकती है. महंगे एविएशन फ्यूल पर सरकार ने बड़ी राहत दी है. एयरलाइंस की फ्लाइंग कॉस्ट में कटौती के लिए फ्यूल प्राइस में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है .जेट फ्यूल यानी एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई.
तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट के बाद ATF के दाम में गिरावट का फैसला लिया है. 1 जुलाई, बुधवार को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई. जिसके बाद अब दिल्ली में ATF की नई कीमत गिरकर 110 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.इससे पहले सरकार ने ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटा दी है.एक्सपोर्ट ड्यूटी 12.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
एविएशन सेक्टर को राहत
खाड़ी युद्ध में शांति समझौते की उम्मीद और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही में राहत के बाद तेल की कीमतों में कटौती हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइस में मिली राहत के बाद पहली बार ATF में कटौती की गई है. भारी ऊर्जा लागत की वजह से एयरलाइंस कंपनियों की मुश्किल बढ़ रही थी. कंपनियां हवाई किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है. ATF की कीमत में की गई कटौती से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी. 1 जुलाई को ही नायरा एनर्जी ने पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडक के दाम में 183.50 रुपये की कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत दी है. हालांकि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
बता दें कि कच्चे तेल की कीमत 4 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 2% घटकर 75.55 डॉलर प्रति बैरल रह गया. युद्ध के दौरान इसमें 37 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई है और ऑयल प्राइस 120 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था. होर्मुज से टैंकरों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में राहत मिली है. माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में और गिरावट देखी जा सकती है. पढ़ें- Petrol Price: LPG सिलेंडर के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल ₹5 तो डीजल ₹3 सस्ता, 200 लीटर वाली पाबंदी भी हटी, आज से एक्सपोर्ट महंगा