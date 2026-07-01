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1 जुलाई को एक और बड़ी राहत का ऐलान, ₹5 प्रति लीटर घटाए जेट फ्यूल के दाम, सस्ता होगा हवाई सफर

Jet Fuel Price Cut: 1 जुलाई, बुधवार को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की राहत दी गई. जिसके बाद अब दिल्ली में ATF की नई कीमत गिरकर 110 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:57 AM IST
1 जुलाई को एक और बड़ी राहत का ऐलान, ₹5 प्रति लीटर घटाए जेट फ्यूल के दाम, सस्ता होगा हवाई सफर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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