/LPG सिलेंडर के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल ₹5 तो डीजल ₹3 सस्ता, 200 लीटर वाली पाबंदी भी हटी, आज से एक्सपोर्ट महंगा

Petrol-Diesel Price: 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये की बड़ी कटौती कर लोगों को राहत दी. सिलेंडर के बाद तेल के दामों में भी राहत मिली है. पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं. नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 5 और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी ने तेल की कीमतों में कटौती कर बड़ी राहत दी है. देशभर में नायरा के 7000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं, जहां आज से पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये सस्ता मिलेगा.
मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई में राहत मिलने के बाद नायरा ने पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती कर दी है.इसके साथ ही देशभर में 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल की बल्क खरीदारी पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है.
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