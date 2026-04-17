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Hindi Newsबिजनेसतेल-LPG के बाद अब सोने-चांदी की किल्लत! अचानक बैंकों ने रोकी गोल्ड की खरीदारी, वेडिंग सीजन में बढ़ेगी मुश्किल

तेल-LPG के बाद अब सोने-चांदी की किल्लत! अचानक बैंकों ने रोकी गोल्ड की खरीदारी, वेडिंग सीजन में बढ़ेगी मुश्किल

Gold Crisis:  भारतीय बैंकों ने सोने का आयात रोक दिया है. वेडिंग सीजन में सोने का आयात रुकने से कीमतों में तेजी आ सकती है, वहीं सप्लाई में कमी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. सरकारी मंजूरी में देरी के चलते बैंकों को कई टन सोना कस्टम में फंस गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 17, 2026, 02:24 PM IST
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तेल-LPG के बाद अब सोने-चांदी की किल्लत! अचानक बैंकों ने रोकी गोल्ड की खरीदारी, वेडिंग सीजन में बढ़ेगी मुश्किल

Gold Import: ईरान और अमेरिका के युद्ध ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया. भारत में भी LPG सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगी. तेल की किल्लत का सामना करना पड़ा है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से तेल और गैस की सप्लाई चेन टूट गई. भारत का कच्चे तेल और गैस का आयात फंस गया. अभी गैस और तेल संकट खत्म हुआ भी नहीं है कि एक और संकट सामने आ गया है.  एलपीजी के बाद अब भारत में सोने-चांदी की किल्लत हो सकती है. अक्षय तृतीया से पहले सोने को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है.  

LPG गैस के बाद क्या सोने की किल्लत ? 

भारत में सोने और चांदी की किल्लत हो सकती है. कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से सोने की बड़ी खेप फंसी हुई है. कई टन सोना कस्टम में अटका हुआ है.सरकारी आदेश नहीं मिलने की वजह से बैंकों का सोना कस्टम में फंस गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम में सोना फंसने और सरकारी गाइडलाइंस के अभाव के चलते भारतीय बैंकों ने विदेशी सप्लायर्स से सोने-चांदी का इंपोर्ट रोक दिया है. सरकार से आधिकारिक तौर पर आदेश मिलने में हो रही देरी के चलते बैंकों की कई टन सोना कस्टम में फंसा हुआ है. ऐसे में उन्होंने आगे के सभी आर्डर को रोक दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 मीट्रिक टन सोना और 8 मीट्रिक टन चांदी कस्टम क्लियरेंस की वजह से फंस गया है. ये आंकड़ें आने वाले दिनों में सोने-चांदी की किल्लत को समझने के लिए काफी है.  

पढ़ें- सोना ₹1.53 लाख/10 ग्राम, अक्षय तृतीया पर कहां पहुंचेगा Gold का भाव ? खरीदारी के लिए सस्ता सोना कर सकते हैं 'लॉक', प्री-बुकिंग का प्रोसेस समझिए

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सरकारी मंजूरी में देरी से फंसा सोने का आयात

भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और चांदी का सबसे बड़ा खरीदार हैं. अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आयात पर निर्भर है. ऐसे में अगर आयात को रोक दिया जाए, तो आने वाली समस्या को समझा जा सकता है. विदेश से सोना मंगवाने के लिए सरकार की मंजूरी और क्लीयरेंस लेनी पड़ती है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत डायरेक्टर जनरल और फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट की ओर से हर साल सोने-चांदी के इंपोर्ट के लिए आदेश जारी किया जाता है.  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिस्टेड बैंकों की लिस्ट जारी की जाती है, जिन्हें सोना-चांदी आयात करने का ऑर्डर मिलता है. साल 2025 का यह आदेश 31 मार्च को खत्म हो गया. जिसके बाद से नए आदेश में हो रही देरी के चलते बैंकों ने सोने की खरीदारी बंद कर दी है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 अप्रैल से गोल्ड इंपोर्ट के नए आवेदन रद्द कर दिए गए हैं. सिर्फ कुछ चुनिंदा विकल्प जैसे कि  MMTC और IIBX के चैनल्स से ही सोने का आयात हो रहा है.       

गोल्ड इंपोर्ट अटकने से आप पर क्या असर होगा ? 

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबित साल 2025 में भारत में सोने की डिमांड 710.9 मीट्रिक टन थी. हालांकि ये बीते 5 सालों में सबसे कम रही है. सरकार की नई गाइडलाइंस के अभाव में गोल्ड इंपोर्ट रुकने से ज्वैलर्स से लेकर ग्राहकों पर असर दिखेगा.  घरेलू बाजार में सोना-चांदी की किल्लत देखी जा सकती है. सप्लाई कम होने से दाम में तेजी आ सकती है. जूलरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल बढ़ सकती है.  वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शादियों के सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में आयात रोकने का असर लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.  

भारत कहां-कहां से आयात करता है सोना ? 

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है. अपनी जरूरत का अधिकांश हिस्सा भारत आयात से पूरा करता है. स्विट्जरलैंड भारत के लिए सबसे बड़ा सोने का आपूर्तिकर्ता है. इसके अलावा यूएई (UAE), दक्षिण अफ्रीका, पेरू,  घाना और उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से भी भारत सोना आयात करता है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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