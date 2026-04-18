Crude Oil Price: ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया गया है. इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट भी आई है. लेकिन ईरान अब टोल टैक्स की बजाय नए चार्ज लगाने का प्लान कर रहा है. ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि इजरायल और अमेरिका के जहाज को स्ट्रेट से नहीं गुजरने दिया जाएगा.
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Strait of Hormuz Fee: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (strait of hormuz) पर टोल लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 'सुरक्षा फीस' वसूलने की तैयारी कर रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई तो ईरान ने होर्मुज के जरिये गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली का प्रस्ताव रखा था. ईरान ने कहा था टोल वसूली से आने वाले पैसे का इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा. लेकिन अमेरिका ने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया था.
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया है तो उसने टोल टैक्स लगाने से मना कर दिया है. लेकिन ईरान ने जहाजों से 'सुरक्षा फीस' वसूलने के लिए नया कानून बनाने की बात कही है. इसके जरिये ईरान ने मिडिल ईस्ट के तनाव भरे माहौल में दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर अपना कंट्रोल और मजबूत करने का ऐलान किया है. ईरान की तरफ से यह ऐलान किये जाने के बाद ग्लोबल ऑयल ट्रेड पर असर पड़ने की संभावना है.
ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से गुजरने वाले शिप से 'सुरक्षा' के नाम पर चार्ज लिया जाएगा. किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सेफ्टी संबंधी फीस लगेगी. सुरक्षा संबंधी चार्ज देने के लिए जहाजों को ईरानी अधिकारियों से कोआर्डिनेट करना होगा और तय रास्ते से ही गुजरना होगा. बिना इजाजत के कोई भी जहाज होर्मुज के जरिये नहीं गुजर सकेगा. पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान एक डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से टोल टैक्स वसूलने का प्लान कर रहा है.
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ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका और इजरायल जैसे शत्रु देशों के जहाज होर्मुज के रास्ते से नहीं गुजर सकेंगे. लेकिन 'मित्र' राष्ट्र के जहाज आपसी बातचीत करके और मैनेज करके गुजर सकेंगे. ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट की सेफ्टी और मैनेजमेंट में अमेरिका की किसी तरह की भूमिका नहीं होगी. संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से गुजरना ईरानी से मंजूरी मिलने के बाद तय रूट से ही होगा.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माइल बागई ने यह भी कहा कि ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' का संरक्षक है, जहां जरूरी होगा वहां नरमी बरती जाएगी. यदि ईरान के बंदरगाहों पर समुद्री नाकाबंदी बनी रही तो ईरान की तरफ से जवाबी कदम उठाया जाएगा. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार शाम को ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी देशों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी ईरान के साथ समझौता होने तक जारी रहेगी.
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होर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान ने खुद को जिम्मेदार बताया है और नया कानून बनाने की तैयारी में है. इंटरनेशनल लेवल पर कई देश होर्मुज की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं. हालांकि, ईरान की तरफ से किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को लेकर साफ इनकार कर दिया गया है. यदि ईरान के कहे अनुसार फीस संबंधी नियम सख्त हुए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में नई अनिश्चितता पैदा हो सकती है.