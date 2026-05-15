CNG Price Hike: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये किलो का इजाफा कर दिया है. इससे कुछ देर पहले ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल दो रुपये महंगा कर दिया. नई दरों को शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया है.
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CNG Price in Delhi: आज सुबह से ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. पहले पेट्रोल-डीजल के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम में इजाफा होने की खबर है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी के रेट में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा कर दिया है. इससे कुछ देर पहले ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल दो रुपये महंगा किया. नई दरों को शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू कर दिया गया है. आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में सीएनजी महंगी हो गई है. आज से दिल्ली में सीएनजी का दाम 77.09 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 79.09 रुपये किलो हो गई. इसके अलावा नोएडा में सीएनजी 85.70 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 87.70 रुपये किलो हो गई.
इससे पहले गुरुवार सुबह मुंबई में भी महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी (CNG) के दाम में 2 रुपये किलो का इजाफा किया था. इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भायंदर समेत पूरे एमएमआर (MMR) में सीएनजी 82 रुपये से बढ़कर 84 रुपये प्रति किलो हो गई है. एमजीएल (MGL) ने पिछले महीने भी सीएनजी में एक रुपये किलो का इजाफा किया था. लगातार दाम बढ़ने के बाद वाहन मालिकों के साथ ही ऑटो और टैक्सी पर निर्भर रहने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई है.
इससे पहले आज सुबह पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया. तेल की कीमत में यह बढ़ोतरी 15 मई यानी शुक्रवार सुबह 6 बजे से देशभर में लागू हो गई है. इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया. वहीं, डीजल 87.67 रुपये लीटर से बढ़कर 90.67 रुपये लीटर पर पहुंच गया.
सीएनजी की कीमत में इजाफा किये जाने के बाद टैक्सी यूनियनों की तरफ से किराये में दो रुपये प्रति किमी का इजाफा किये जाने की मांग की जा रही है. इसके अलावा ऑटो यूनियन भी किराये में कम से कम एक रुपये किमी की बढ़ोतरी करने की मांग कर रही है. अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है? अभी तक राहत वाली बात यह है कि किचन में यूज की जाने वाली पीएनजी (PNG) की दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.