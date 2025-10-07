Advertisement
TATASONS: रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह में सब ठीक  नहीं चल रहा है. TATA जिसके नाम के साथ ही भरोसा आता है, इन दिनों उसके अंदर खटपट चल रही है. सिर्फ विवाद ही नहीं बल्कि कंपनी छंटनी को लेकर भी काफी चर्चा में है. जो अब तक नहीं हुआ वो सब देखने को मिल रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 07, 2025, 12:25 PM IST
TATA में ट्रस्ट इश्यू...रतन टाटा के जाते ही दो गुटों में बंट रही 157 साल पुरानी कंपनी,नोएल टाटा की खिलाफत, बोर्डरूम ड्रामे में सरकार की एंट्री

Tata Group: रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह में सब ठीक  नहीं चल रहा है. TATA जिसके नाम के साथ ही भरोसा आता है, इन दिनों उसके अंदर खटपट चल रही है. सिर्फ विवाद ही नहीं बल्कि कंपनी छंटनी को लेकर भी काफी चर्चा में है. जो अब तक नहीं हुआ वो सब देखने को मिल रहा है. देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक 157 साल के टाटा समूह में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा टाटा ट्रस्‍ट्स के चेयरमैन तो बन गए, लेकिन वो कभी का भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं. लोग उनसे नाराज हैं. हालात ऐसे बने कि टाटा ट्रस्ट में दो गुट बन गए हैं. टाटा समूह में वर्चस्‍व की जंग अब खुलकर सामने आने लगी है. स्थिति ऐसी बनी कि सरकार को टाटा ग्रुप के मामलों में दखल देना पड़ सकता है . सरकार ने साफ किया है कि टाटा समूह के संचालन में ये विवाद बाधा न बने इसके लिए वो दखल  दे सकती है.  

टाटा के भीतर क्या चल रहा है ?  

टाटा समूह में 66 फीसदी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जिसके चेयरमैन नोएड टाटा बने हैं. टाटा की सभी कंपनियों का संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट पर है और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर नोएड टाटा  की अहम जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नोएल टाटा जिस तरह से  टाटा संस को कंट्रोल को करने की कोशिश कर रहे है, उससे ट्रस्ट में लोग नाराज है और ट्रस्ट्स में  दो  गुट बन गया है. दोनों गुटों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है.  

नोएल टाटा से खफा है लोग   

नोएल एन टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन तो बन गए, लेकिन लोग उनसे खुश नहीं है. जो कभी नहीं देखने को मिल रहा था, अब वो देखा जा रहा है. इस उथल-पुथल की वजह बोर्ड की नियुक्तियां,जानकारी तक एक्सेस और टाटासंस की लिस्टिंग की योजना है.  टाटा के भीतर विवाद को दो बड़े मसले है, पहला टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टियों के मतभेद और दूसरा टाटासंस की लिस्टिंग.आरबीआई  ने तीन साल पहले नियम बनाया था, जिसके मुताबिक टाटासंस का बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. 

 क्या है विवाद की वजह  

टाटासंस अपर-लेयर एनबीएफसी के तौर पर लिस्ट होने के लिए आरबीआई की डेडलाइन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी ने जरूरी लिस्टिंग से बचने के लिए एनबीएफसी के रूप में रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के लिए भी आवेदन किया है.  टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी इस बात पर बंटे हुए हैं कि टाटा ट्र्स्ट्स का Tatasons पर नियंत्रण कैसे हो, ट्रस्ट की तरफ से कौन-कौन डायरेक्टर बने,इन सब विवादों के चलते लिस्टिंग अटक रही है.  वहीं समूह के दूसरे निवेशक जैसे शापूरजी पलोनजी ग्रुप जल्द से जल्द लिस्टिंग चाहते हैं.  TATA Capital IPO: दीवाली से पहले कमाई का मौका, जेब में हैं ₹14996 तो बन सकते हैं टाटा के पार्टनर, मौका सिर्फ 3 दिन के लिए

नियुक्ति पर विवाद , सरकार  की इंट्री   

 नोएल टाटा ने साइरस के चचेरे भाई मेहली मिस्‍त्री के ट्रस्ट में नियुक्ति के खिलाफ हैं. मेहली मिस्त्री एम पलोनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं. नोएल टाटा उनकी नियुक्ति के खिलाफ है. आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई मेहली रतन टाटा के कट्टर समर्थक रहे हैं. रतन टाटा के अंतिम समय में उन्‍होंने उनकी काफी देखभाल भी की थी. जब साल 2016 में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के विवाद हुआ था तो मेहली ने अपने भाई की जगह रतन टाटा का साथ दिया था. देश के सबसे बड़े बिजनेस समूह में आंतरिक विवाद के चलते अब सरकार टाटा के बोर्ड रूम में घुस सकती है. जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराने में बढ़ती दरार को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को समूह दोनों गुटों से बात कर विवाद का हल निकालने में जुटा है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

