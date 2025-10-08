Tata Group Trouble: देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा ग्रुप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. रतन टाटा के न‍िधन को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ और ग्रुप में चल रही कलह खुलकर सड़क पर आ गई है. ग्रुप में प‍िछले कुछ द‍िन से चल रही कलह से नीचे से लेकर ऊपर तक हड़कंप मचा हुआ है. ईटी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ग्रुप को बचाने के ल‍िए दखल द‍िया है. सरकार की तरफ से सख्‍त लहजे में कहा गया है क‍ि आंतरिक कलह को सुलझाकर ग्रुप के कामकाज में स्‍टेब‍िल‍िटी लाएं. अगर इन झगड़ों को समय रहते कंट्रोल नहीं क‍िया गया तो ये टाटा संस तक फैल सकते हैं. टाटा संस, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है. टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66% हिस्सेदारी है. व‍िवाद बढ़ा तो पूरा ग्रुप इसकी चपेट में आ सकता है.

क्‍या है पूरा मामला?

टाटा ट्रस्ट में चार ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर, प्रमित झावेरी और मेहली मि‍स्‍त्री ने खुद का 'सुपर बोर्ड' बना लिया है. ये लोग म‍िलकर चेयरमैन नोएल टाटा की लीडरश‍िप को टक्‍कर दे रहे हैं. सूत्रों का दावा है क‍ि ये ट्रस्टी टाटा संस के बोर्ड मीट‍िंग मिनट्स चेक करते हैं और कंपनी की नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की तरफ से चुने गए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मंजूरी देते हैं. इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं. 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा की मौत के बाद ट्रस्‍ट में यह फूट द‍िख रही है. डोराबजी टाटा ट्रस्ट के चार ट्रस्टी एक तरफ हैं, जबकि नोएल टाटा समेत तीन ट्रस्टी दूसरी तरफ.

सरकार के मंत्र‍ियों का साफ न‍िर्देश

व‍िवाद को बढ़ता देख 7 अक्टूबर 2025 को होम म‍िन‍िस्‍टर अमित शाह के घर पर टाटा ग्रुप को लेकर करीब एक घंटे की मीट‍िंग हुई. इसमें व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा को साफ संदेश द‍िया. मीट‍िंग में साफ-साफ कहा गया क‍ि किसी भी तरीके से ग्रुप में स्‍थ‍िरता को बहाल क‍िया जाए. आंतरिक झगड़े का असर टाटा संस के कामकाज पर नहीं पड़ना चाह‍िए.

टाटा ग्रुप की आर्थिक अहमियत काफी ज्यादा

सरकार की तरफ से साफ कहा गया है यद‍ि कोई ट्रस्‍टी क‍िसी तरह की अस्थिरता फैला रहा हो तो उसे तुरंत हटाया जाए. साथ ही यह भी कहा क‍ि ट्रस्ट की बहुमत हिस्सेदारी के साथ 'पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी' है, क्योंकि टाटा ग्रुप की आर्थिक अहमियत काफी ज्यादा है. बैठक में आरबीआई के अपर लेयर एनबीएफसी लिस्टिंग नियम (टाटा संस सहित) और शापूरजी पलोनजी ग्रुप के लिए ल‍िक्‍व‍िड‍िटी सॉल्यूशन पर भी चर्चा हुई.

10 अक्टूबर को टाटा ट्रस्‍ट की बोर्ड मीट‍िंग

मीट‍िंग के बाद चारों टाटा प्रतिनिधियों ने मुंबई लौटने से पहले बातचीत भी की. 10 अक्टूबर को टाटा ट्रस्‍ट की बोर्ड मीट‍िंग है, जहां पर इन मामलों को हल क‍िया जा सकता है. सरकार की तरफ से हस्तक्षेप क‍िये जाने से यह साफ है कि टाटा ग्रुप की स्थिरता राष्ट्रीय हित से जुड़ी है. 180 बिलियन डॉलर का टाटा ग्रुप का कारोबारी साम्राज्य नमक से सेमीकंडक्टर तक फैला है. ट्रस्ट को आंतरिक झगड़े सुलझाने और पब्‍ल‍िक‍िली टकराव से बचने के ल‍िए कहा गया है.

टाटा ग्रुप का यह व‍िवाद रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि से ठीक पहले सामने आया है. 9 अक्टूबर को रतन टाटा की याद में दो दिवसीय स्मृति कार्यक्रम रखा गया है. टीसीएस की तरफ से दूसरी त‍िमाही के नतीजों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है. रतन टाटा की याद में ग्रुप पूरी तरह शांत रहना चाहता है.