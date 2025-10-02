Advertisement
गलती से ज्यादा सैलरी म‍िलने पर रिटायर्ड कर्मचारियों को लौटानी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Salary Arrears Due: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज‍िला अदालत की तरफ से द‍िये गए उस फैसले को खार‍िज कर द‍िया गया ज‍िसमें र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों से एर‍ियर के अत‍िर‍िक्‍त पैसे को वापस लेने का आदेश द‍िया गया था. इससे पांच र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों को बड़ी राहत म‍िली है. 

Oct 02, 2025, 05:35 PM IST
Employees Arrears of Salary: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ओडिशा ज्‍यूड‍िशरी ड‍िपार्टमेंट के पांच रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. इन कर्मचार‍ियों को 2017 में व‍िभागीय गलती से सैलरी ज्‍यादा एर‍ियर म‍िल गया था. कर्मचार‍ियों को म‍िलना वाला एर‍ियर र‍िटायरमेंट के करीब तीन साल बाद व‍िभाग की तरफ से वापस मांगा गया. इस पर र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों ने अदालत की शरण ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यद‍ि कर्मचारी ने क‍िसी तरह का धोखा या झूठ नहीं बोला तो इस तरह गलती से म‍िली रकम को वसूल नहीं क‍िया जा सकता.

र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों ने 4 अप्रैल 2025 को की थी अपील

ओडिशा के कटक जिला न्यायालय की तरफ से द‍िये गए आदेश के ख‍िलाफ र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों ने 4 अप्रैल 2025 को अपील की थी. अब इस मामले में उन्‍हें जीत म‍िली है. ज‍िन पांच र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों से जुड़ा यह मामला है, वे ग्रेड-1 स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट थे. दरअसल, इन कर्मचार‍ियों को शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन मिला था. इससे उन्‍हें स्टेनोग्राफर ग्रेड-1, 2 और 3 के लिये सैलरी का बकाया म‍िला. साल 2017 में उनके बैंक अकाउंट में 26,034 रुपये, 40,713 रुपये, 26,539 रुपये, 24,683 रुपये और 21,485 रुपये जमा हुए. इसके बाद साल 2020 में ये सभी कर्मचारी रिटायर हो गए.

कर्मचार‍ियों के अकाउंट में पहुंचा एर‍ियर का ज्‍यादा पैसा
रिटायरमेंट के करीब तीन साल बाद और पैसे मिलने के छह साल बाद साल 2023 में कटक ज‍िला अदालत ने इन कर्मचार‍ियों से रिकवरी का आदेश दिया. व‍िभाग ने बताया क‍ि शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट की गलत व्याख्या से कर्मचार‍ियों के अकाउंट में एर‍ियर का ज्‍यादा पैसा पहुंच गया है. इसलिए गलत पहुंचे पैसे को लौटाना होगा. 8 और 12 सितंबर 2023 को आए आदेश में कर्मचारियों से अत‍िर‍िक्‍त पैसे को वापस करने के ल‍िए कहा गया. यह आदेश कर्मचारियों का पक्ष सुने ब‍िना जारी क‍िया गया.

'क‍िसी तरह का फ्रॉड या गलत बयान नहीं दिया'
पांचों र‍िटायर्ड कर्मचारियों ने ज‍िला अदालत की तरफ से द‍िये गए आदेश के ख‍िलाफ ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन 9 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट की तरफ से इसे खारिज कर द‍िया गया. इसके बाद कर्मचारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा यह गलती विभाग की थी. कर्मचारियों ने क‍िसी तरह का फ्रॉड या गलत बयान नहीं दिया. अब इतने सालों बाद वसूली करना गलत है.

सरकारी कर्मचारियों के लिए मिसाल बनेगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि रिटायर्ड लोगों पर बोझ डालना ठीक नहीं है, इसलिए यह वसूली रद्द. जज की तरफ से साफ कहा गया क‍ि इस तरह की गलतियों को सुधारने की भी एक समय सीमा होती है. यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बनेगा. रिटायर्ड कर्मचारियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में कहा क‍ि उन्हें कोई धोखा या गलत बयान दिए बिना फाइनेंश‍ियल बेन‍िफ‍िट दिया गया था. इसलिए उनके रिटायरमेंट के तीन साल बाद रकम वसूलना गलत और मनमाना है.

क्‍या होता है रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन?
रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन (Retrospective Promotion) सरकारी नौकरी में म‍िलने वाले प्रमोशन की ही तरह होता है. इसे पीछे की तारीख से लागू क‍िया जाता है. यानी इसके तहत कर्मचारी को प्रमोशन तो मौजूदा तारीख से म‍िलता है लेक‍िन उसे इसके फायदे (जैसे सैलरी बढ़ोतरी आद‍ि) पुरानी तारीख से ही म‍िलते हैं. पुराने बकाया के ल‍िए कर्मचार‍ियों को एर‍ियर द‍िया जाता है. उदाहरण के लिए 
यद‍ि कोई कर्मचारी साल 2015 में प्रमोशन का हकदार था, लेकिन उसे 2020 में प्रमोशन मिला तो रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन के तहत 2015 से सैलरी का अंतर (बकाया) मिलेगा. 

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Supreme Court

