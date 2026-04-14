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ईरान युद्ध बढ़ा तो मंदी की चपेट में आएगी दुनिया! S&P के बाद IMF का बड़ा अलर्ट

IMF ने चेतावनी दी है किमॉनेटरी और राजकोषीय नीतियों से जुड़े संस्थानों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय सिस्टम की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:35 PM IST
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IMF Warning :  इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है. IMF ने इसके पीछे मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और बढ़ती जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं को मुख्य वजह बताया है. IMF ने चेतावनी दी है कि मॉनेटरी और राजकोषीय नीतियों से जुड़े संस्थानों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय सिस्टम की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना होगा.

 80 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है तेल की कीमतें

IMF ने ये भी कहा कि युद्ध से पैदा हुए व्यवधानों के कारण रिन्यूएबल एनर्जी की ओर संक्रमण तेज होना चाहिए. इससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रक्रिया मजबूत हो सके. तेल की कीमतों को लेकर IMF का अनुमान है कि इस साल औसतन ये करीब 80 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है. वहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों के पास आपातकालीन तेल भंडार अभी भी उपलब्ध हैं.

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एनर्जी मार्केट में अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर बढ़ता विभाजन

IMF ने दोहराया कि युद्ध, एनर्जी मार्केट में अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर बढ़ता विभाजन अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं. इसी कारण 2026 की ग्रोथ का अनुमान घटाया गया है और सरकारों से मजबूत आर्थिक तैयारी रखने की अपील की गई है. साथ ही, IMF ने कहा कि मौजूदा संकट के चलते रिन्यूएबल एनर्जी  की दिशा में बदलाव को और तेज करने की जरूरत है.

इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. इमैनुएल मैक्रों ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन एक संयुक्त समुद्री मिशन के जरिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल कर रहे हैं. वहीं, पाकिस्तान भी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को फिर से शुरू कराने और युद्धविराम की कोशिशों में जुटा हुआ है.

IMF ने घटाया ग्रोथ अनुमान

IMF ने मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए अपने आर्थिक आउटलुक में संशोधन करते हुए 2026 के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 1.9% कर दिया है. इससे पहले जनवरी में ये अनुमान 3.9% था. हालांकि, IMF ने 2027 के लिए अपने अनुमान में हल्का सुधार किया है. IMF ने 2027 की ग्रोथ दर का अनुमान बढ़ाकर 4.6% कर दिया है. ये पहले 4.0% था. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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