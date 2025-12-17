SBI के बाद सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने भी FD पर दिया जोर का झटका, 17 दिसंबर से ब्याज दरों पर चलाई कैंची, अब कितना मिलेगा रिटर्न?

Trending Photos
HDFC Bank FD Interest Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की. केंद्रीय बैंक ने दिसंबर के पहले हफ्ते में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी. रेपो रेट घटने के जहां लोन की ब्याज दरें कम हुई तो वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी कटौती हो गई. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने FD की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया. अब निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने भी FD पर ब्याज दरें घटा दी है. 17 दिसंबर 2025 से नई दरों को लागू कर दिया गया है.
HDFC बैंक में FD की नई ब्याज दर
देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC Bank ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका देते हुए एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है. HDFC Bank ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट 0.25 फीसदी तक घटा दिया है. नई दरें 17 दिसंबर 2025 से लागू कर दी. नई ब्याज दरों के लागू होने के बाद एफडी पर रिटर्न कम हो जाएगा.
आज से एफडी की नई ब्याज दर
1 साल से 15 महीने वाले एफडी पर 6.25 फीसदी का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि 15 महीने से 18 महीने वाले एफडी पर 6.35 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. इसी तरह से बैंक ने 18 महीने से 21 महीने वाले फिक्स्ड डिपॉडिट पर ब्याज को घटाकर 6.45 फीसदी कर दिया है. 2 साल से कम वाले एफडी पर भी 6.45 फीसदी का ब्याज है. इसी तरह से 5 साल से 10 साल वाले एफडी पर 6.15 फीसदी का ब्याज मिलेगा. वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों से 0.5 फीसदी का अतिरिक्त ब्याज मिलता है.