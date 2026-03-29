रेमंड ग्रुप में मांगी थी 75% हिस्सेदारी, पति गौतम से लिया तलाक, विजयपत सिंघानिया के निधन पर क्या बोलीं नवाज मोदी?

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Raymond Dispute : विजयपत सिंघानिया ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनके बेटे और रेमंड के मौजूदा मालिक गौतम सिंघानिया ने खुद इसकी जानकारी दी थी. रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया के निधन पर गौतम सिंघानिया की अलग रह रही पत्नी नवाज मोदी ने कहा कि विजयपत सिंघानिया मेरे लिए पापा जैसे थे. वो मेरे लिए दूसरे पिता की तरह थे. खासकर तब जब मेरे अपने पिता बहुत बीमार थे और मेरे साथ नहीं रह पा रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि मेरे ससुर ने शुरू से अंत तक मेरा चट्टान की तरह साथ दिया. मुझे मार्गदर्शन दिया. सलाह दी. समर्थन किया. मेरी रक्षा की और मेरा ख्याल रखा. मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया और वो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे. वो एक बेहतरीन इंसान थे और मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी.
घरेलू हिंसा के आरोप
नवंबर 2023 में दिवाली के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर मुंबई स्थित सिंघानिया परिवार के आलीशान घर के बाहर एक महिला चिल्लाती हुई नजर आ रही थी. कुछ दिनों बाद 16 नवंबर को गौतम सिंघानिया ने अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया से अलग होने की घोषणा की. उन्होंने निजता बनाए रखने की अपील की. लेकिन इसके बाद मामला और ज्यादा सार्वजनिक और मीडिया की नजरों में आ गया.
नवाज मोदी सिंघानिया ने आरोप लगाया कि गौतम सिंघानिया ने उनके और उनकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की. उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक मामूली बात (वॉशरूम के इस्तेमाल) को लेकर उनके साथ मारपीट की गई. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि वो इस शिकायत को FIR में बदलना नहीं चाहती थीं. जैसे-जैसे वैवाहिक विवाद आगे बढ़ा खबरें आईं कि नवाज मोदी सिंघानिया ने करीब 11,000 करोड़ रुपये के रेमंड साम्राज्य में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी. बताया जाता है कि 32 साल की शादी के बाद दोनों ने एक 'व्यावहारिक' समझौते पर सहमति बनाई है.
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नवाज मोदी सिंघानिया ने कब रेमंड से दिया था इस्तीफा?
अप्रैल 2022 में नवाज मोदी सिंघानिया को रेमंड ग्रुप की तीन निजी कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया गया था. लेकिन वो रेमंड में निदेशक के पद पर बनी हुई थीं. हाल ही में, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए रेमंड के बोर्ड से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. पहले नवाज मोदी सिंघानिया ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि रेमंड ग्रुप द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है. उन्होंने गौतम सिंघानिया की संपत्ति में 75% हिस्सेदारी की मांग भी की थी. इसमें से 25% उनकी बेटियों के लिए था.
परिवारिक संपत्ति विवाद
रेमंड को टॉप पर पहुंचाने के बाद उन्होंने वर्ष 2015 में कंपनी की कमान अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी थी. उस समय करीब 1000 करोड़ रुपये वैल्यू के अपने सभी शेयर भी उन्होंने बेटे के नाम कर दिए और लगभग 12,000 करोड़ रुपये की रेमंड कंपनी उनके हवाले कर दी थी. लेकिन, जिस भरोसे और स्नेह के साथ उन्होंने ये सब सौंपा था. बदले में उन्हें गहरा आघात झेलना पड़ा.
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक हस्ताक्षर के बाद उनकी पूरी जमा-पूंजी ही नहीं, बल्कि घर, कार और यहां तक कि ड्राइवर भी उनसे छिन जाएगा. गौतम सिंघानिया अपने पिता विजयपत सिंघानिया के साथ संपत्ति विवाद को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. 2017 में विजयपत सिंघानिया ने आरोप लगाया था कि रेमंड लिमिटेड ने उन्हें जेके हाउस में डुप्लेक्स अपार्टमेंट देने के अपने वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया था.