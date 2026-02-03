'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?

India-US Trade Deal: भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. भारत और ईयू के बीच 19 सालों से चली आ रही ट्रेड डील पर मुहर लग गई. इस डील को मदर ऑफ ऑल डील की उपाधि मिली. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 136 अरब डॉलर के कारोबार के लिए ये फ्री ट्रेड डील मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इस डील के साथ जो सबसे बड़ा गेम बदला वो अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर है. भारत-ईयू फ्री ट्रेडल के 7 दिन बाद ही अमेरिका बैकफुट पर आ गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल भारत की तारीफ में कसीदें पढ़े बल्कि भारत से टैरिफ को हटाकर 50 से 18 फीसदी कर दिया. इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रेड डील की बात आधिकारिक तौर पर कही. अब सवाल ये कि आखिर भारत-ईयू ट्रेड डील से ट्रंप क्यों घबरा गए? इस डील में ऐसा क्या था कि सिर्फ 7 दिन के भीतर अमेरिका ने जबरदस्त यूटर्न ले लिया टैरिफ में कटौती कर ट्रेड डील के लिए हामी भर दी.

भारत-ईयू ट्रेड डील ने बदला पूरा गेम

भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील की. इस डील के साथ ही भारत और यूरोप के बीच 200 करोड़ लोगों को मार्केट और भारत के लिए 27 देशों के दरवाजे एक साथ खुद गए. ये भारत की 6 साल में 8वीं सबसे बड़ी डील रही. इस एफडीटी डील के साथ ही यूरोप की 20% जीडीपी, 17% वैश्विक व्यापार और 25% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व वाला संघ भारत के साथ व्यापार के लिए तैयार हो गया. भारत के निर्यात को अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो नुकसान हो रहा था, उससे बड़ा मार्केट इस डील से मिल गया. भारत और ईयू इतने बड़े पैमाने पर दो लोकतांत्रिक शक्तियों का आर्थिक गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ. इस डील से भारत और ईयू के बीच सिर्फ टैरिफ में कटौती ही नहीं हुई बल्कि श्रमिकों के अधिकारों, पर्यावरण मानकों, डिजिटल डेटा सुरक्षा और सप्लाई चेन में पारदर्शिता का भी समझौता हुआ.इस डील से भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात 40% से 60% तक बढ़ सकता है.

भारत-ईयू डील से सकते में आ गया अमेरिका

एक तरफ भारत यूके, यूएई, ईयू के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन कर रहा है तो वहीं अमेरिका अपनी टैरिफ और ट्रेड नीतियों की वजह से अलग पड़ता जा रहा है. अमेरिका फर्स्ट के बजाए वो ओनली अमेरिका बनता जा रहा है. वेनेजुएला, ईरान , रूस, चीन के साथ उसके संबंध पहले से तनाव में है, ग्रीनलैंड विवाद ने उसे यूरोपीय देशों के खिलाफ भी लाकर खड़ा कर दिया. भारत जो ग्लोबल तौर पर तेजी से उभरती इकोनॉमी बना हुआ है. 7.4 फीसदी की रफ्तार से जिसकी इकोनॉमी बनी हुई है, जिसके पास 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा उपभोक्ता बाजार है, ट्रंप उस बाजार को छोड़ नहीं सकते हैं. ईयू के साथ भारत की मेगा डील ने उन्हें बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया. भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, दोनों के बीच 238 अरब डॉलर का कारोबार होता है. भारत अमेरिका को बेचता कम और खरीदता ज्यादा है. ऐसे में अमेरिका इस बड़े बाजार का नुकसान नहीं उठा सकता है. भारत की जरूरत अमेरिका से समझी और ट्रंप डील के लिए नरम पड़े हैं.