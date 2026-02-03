Advertisement
trendingNow13095963
Hindi Newsबिजनेसमदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अब भारत-अमेरिका के बीचफादर ऑफ ऑल डील्स...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?

'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?

India US Trade Deal Decode:  भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. भारत और ईयू के बीच 19 सालों से चली आ रही ट्रेड डील पर मुहर लग गई. इस डील को मदर ऑफ ऑल डील की उपाधि मिली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 04, 2026, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?

India-US Trade Deal: भारत ने 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया. भारत और ईयू के बीच 19 सालों से चली आ रही ट्रेड डील पर मुहर लग गई. इस डील को मदर ऑफ ऑल डील की उपाधि मिली. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 136 अरब डॉलर के कारोबार के लिए ये फ्री ट्रेड डील मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन इस डील के साथ जो सबसे बड़ा गेम बदला वो अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर है. भारत-ईयू फ्री ट्रेडल के 7 दिन बाद ही अमेरिका बैकफुट पर आ गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल भारत की तारीफ में कसीदें पढ़े बल्कि भारत से टैरिफ को हटाकर 50 से 18 फीसदी कर दिया. इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रेड डील की बात आधिकारिक तौर पर कही.  अब सवाल ये कि आखिर भारत-ईयू ट्रेड डील से ट्रंप क्यों घबरा गए? इस डील में ऐसा क्या था कि सिर्फ 7 दिन के भीतर अमेरिका ने जबरदस्त यूटर्न ले लिया टैरिफ में कटौती कर ट्रेड डील के लिए हामी भर दी.  

भारत-ईयू ट्रेड डील ने बदला पूरा गेम   
भारत ने 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील की. इस डील के साथ ही भारत और यूरोप के बीच 200 करोड़ लोगों को मार्केट और भारत के लिए 27 देशों के दरवाजे एक साथ खुद गए. ये भारत की 6 साल में 8वीं सबसे बड़ी डील रही. इस एफडीटी डील के साथ ही यूरोप की 20% जीडीपी, 17% वैश्विक व्यापार और 25% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व वाला संघ भारत के साथ व्यापार के लिए तैयार हो गया. भारत के निर्यात को अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो नुकसान हो रहा था, उससे बड़ा मार्केट इस डील से मिल गया. भारत और ईयू इतने बड़े पैमाने पर दो लोकतांत्रिक शक्तियों का आर्थिक गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ. इस डील से भारत और ईयू के बीच सिर्फ टैरिफ में कटौती ही नहीं हुई बल्कि श्रमिकों के अधिकारों, पर्यावरण मानकों, डिजिटल डेटा सुरक्षा और सप्लाई चेन में पारदर्शिता का भी समझौता हुआ.इस डील से भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात 40% से 60% तक बढ़ सकता है.  

भारत-ईयू डील से सकते में आ गया अमेरिका

Add Zee News as a Preferred Source

एक तरफ भारत यूके, यूएई, ईयू के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन कर रहा है तो वहीं अमेरिका अपनी टैरिफ और ट्रेड नीतियों की वजह से अलग पड़ता जा रहा है. अमेरिका फर्स्ट के बजाए वो ओनली अमेरिका बनता जा रहा है. वेनेजुएला, ईरान , रूस, चीन के साथ उसके संबंध पहले से तनाव में है, ग्रीनलैंड विवाद ने उसे यूरोपीय देशों के खिलाफ भी लाकर खड़ा कर दिया. भारत जो ग्लोबल तौर पर तेजी से उभरती इकोनॉमी बना हुआ है. 7.4 फीसदी की रफ्तार से जिसकी इकोनॉमी बनी हुई है, जिसके पास 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा उपभोक्ता बाजार है, ट्रंप उस बाजार को छोड़ नहीं सकते हैं. ईयू के साथ भारत की मेगा डील ने उन्हें बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया. भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, दोनों के बीच 238 अरब डॉलर का कारोबार होता है. भारत अमेरिका को बेचता कम और खरीदता ज्यादा है. ऐसे में  अमेरिका इस बड़े बाजार का नुकसान नहीं उठा सकता है. भारत की जरूरत अमेरिका से समझी और ट्रंप डील के लिए नरम पड़े हैं. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

trade deal

Trending news

Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
manipur news
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री