अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच पिस रहे आप, अब Max अस्पताल ने टाटा AIG के लिए कैशलेस इलाज किया बंद

Cashless Treatment: अस्पताल और बीमा कंपनियों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों के बीच के इस विवाद के चलते बीमाधारक पिस रहे हैं. देश के प्रमुख अस्पताल में से एक मैक्स (Max Hospital) ने एक और बीमा कंपनी के कैशलेस ट्रीटमेंट को बंद करने का फैसला किया है, मैक्स ने स्टार हेल्थ और नीवा बूपा के बाद अब टाटा एआईजी इंश्योरेंस के लिए भी कैशलेस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया है. ऐसे में कैशलेस इलाज के लिए मरीजों को पहले खुद बिल भरना होगा, बाद में वो बीमा कंपनी में बिल जमाकर रिबर्स करवा सकते हैं.

बीमाधारकों की मुश्किल

अस्पताल के साथ विवाद के बाद टाटा एआईजी इंश्योरेंस ने मैक्स अस्पतालों में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की सर्विस बंद कर दी है. स्टार हेल्थ और Niva Bupa के बाद अब टाटा एआईजी के बीमाधारकों की भी मुश्किल बढ़ गई है. अस्पताल ने दलील दी है कि 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2027 तक का दो साल का टैरिफ एग्रीमेंट साइन था, लेकिन जुलाई 2025 में बीमा कंपनी ने अचानक दरों में और कटौती की मांग कर कैशलेस सुविधा रोकने की धमकी दी. बीमा कंपनी की शर्तों को न मानने के बाद 10 सितंबर 2025 से मैक्स के अस्पतालों में टाटा एआईजी की कैशलेस सुविधा बंद हो गई है. सिर्फ EPFO ही नहीं ESIC से भी ताबड़तोड़ जुड़ रहे नए एम्प्लॉई, महीनेभर में 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े

Add Zee News as a Preferred Source

मैक्स अस्पताल में कैशलेस इलाज बंद

मैक्स हॉस्पिटल्स ने कहा है कि वो TATA AIG के कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की सुविधा को भी रोक रहे हैं. इससे पहले मैक्स ने CARE हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, Niva Bupa के पॉलिसी धारकों के लिए भी कैशलेस ट्रीटमेंट को बंद कर दिया था. अब टाटा एआईजी ने 10 सितंबर से हॉस्पिटल में कैशलेस सेवाएं बंद कर दीं. देशभर के मैक्स से 22 अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा बंद कर दी गई है. मैक्स अस्पताल और टाटा एआईडी के साथ 2027 तक के लिए डील हुई थी, लेकिन जुलाई 2025 में टाटा एआईजी ने अचानक एक बैठक करने और दरों में और कमी की मांग की. जिसके बाद से एक और बीमा कंपनी और मैक्स अस्पताल के बीच कैशलेस इलाज का विवाद शुरू हो गया.