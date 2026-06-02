'चिप' ने पलट दी बाजी! ताइवान के बाद साउथ कोरिया का शेयर मार्केट भी भारत से आगे निकला; वजह होश उड़ा देगी

Stock Market: मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार उठापटक चल रही है. पिछले दिनों रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाले सेंसेक्स और निफ्टी में अब गिरावट देखी जा रही है. इस बीच साउथ कोरिया का शेयर मार्केट भारतीय शेयर बाजार से आगे निकल गया है.
Trending Photos
Share Market Update: ग्लोबल शेयर मार्केट के मोर्चे पर भारत को एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है. ताइवान के बाद साउथ कोरियाई शेयर मार्केट ने वैल्यू के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है. आपको बता दें पिछले ही हफ्ते ताइवान ने भारत को पछाड़कर पांचवां नंबर हासिल किया था. इसके बाद अब महज सात दिन के अंदर भारतीय शेयर बाजार छठे पायदान से खिसककर सातवें नंबर पर आ गया. साउथ कोरिया और ताइवान दोनों ही देशों के शेयर मार्केट में आई तूफानी तेजी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ग्लोबल बूम और सेमीकंडक्टर (चिप) बनाने वाली कंपनियों का दमदार प्रदर्शन है.
ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार इस साल साउथ कोरिया में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 86 प्रतिशत बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 5 लाख करोड़ डॉलर) पर पहुंच गई है. वहीं, भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर करीब 4.8 ट्रिलियन डॉलर रह गया. साउथ कोरियाई शेयर मार्केट में आई जोरदार तेजी की कमान दिग्गज टेक कंपनियों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स ने संभाल रखी है. इन दोनों कंपनियों ने हाल ही में एक ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है.
एआई मेमोरी-चिप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन दोनों कंपनियों के दबदबे की बदौलत साउथ कोरिया के बेंचमार्क 'कोसपी' (Kospi) ने 2026 में 100 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है. शानदार प्रदर्शन के दम पर साउथ कोरिया ने इस साल भारत ही नहीं, बल्कि कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे दुनिया के कई बड़े और प्रमुख मार्केट को पीछे छोड़ दिया है. साउथ कोरियाई मार्केट का भारत से आगे निकलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुछ समय पहले तक इस बाजार के लिए 'कोसपी 5,000' का लेवल छूना एक बड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट माना जाता था.
साउथ कोरिया के मार्केट की तेजी सेमीकंडक्टर सेग्मेंट, सैमसंग और एसके हाइनिक्स पर डिपेंड है. ऐसे में बाजार में यह तेजी आगे बनी रहेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि वहां के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितने सुधार होते हैं. दूसरी तरफ, घरेलू शेयर बाजार कमजोर होते रुपये, विदेशी निवेशकों की बिकवाली (FIIs) और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों की कमी के कारण दबाव का सामना कर रहा है. स्टॉक मार्केट की रैंकिंग में भले ही यह उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, लेकिन आर्थिक ताकत के मामले में भारत अब भी साउथ कोरिया से आगे और बड़ी इकोनॉमी है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी (GDP) करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, जो साउथ कोरिया की 1.93 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी (GDP) के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है. इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी में शुमार है. पिछले हफ्ते ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिपमेकर कंपनी टीएसएमसी (TSMC) के शेयरों में आई भारी तेजी की बदौलत भारत से आगे निकलकर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया था.
ताइवान के शेयर मार्केट में आ रही तेजी के पीछे पूरी तरह टीएसएमसी (TSMC) कंपनी का हाथ है. ताइवान के मुख्य शेयर सूचकांक में अकेले इस कंपनी की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत की है. इससे यह साफ है कि वहां का मार्केट किसी कंपनी पर कितना ज्यादा निर्भर है. एआई को लेकर निवेशकों के उत्साह के चलते इस साल टीएसएमसी के शेयरों में 46 प्रतिशत का उछाल आया है. ताइवान और साउथ कोरिया के आंकड़ों से यह साफ है कि एआई (AI) के दौर में दुनिया के उन देशों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जिनके पास एडवांस चिप बनाने की तकनीक मौजूद है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.