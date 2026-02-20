Indian Railways: तत्काल के बाद रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का एक और नियम, बिना आधार अटक जाएगा रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट के लिए करना होगा ये काम

IRCTC Train Booking: रेल सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे की ओर से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. कभी टिकटों की टाइमिंग तो कभी तत्काल के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के लिए सफर और टिकट बुकिंग आसान हो जाए.हाल ही में रेलवे ने रेल किराए में 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी. IRCTC से टिकटों के लिए अब रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है. रेलवे ने आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग के लिए तत्काल टिकटों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया. एडवांस टिकटों बुकिंग के पहले दिन सिर्फ उन आईआरसीटीसी अकाउंट से टिकटों की बुकिंग की अनुमति है, जो आधार से लिंक है. अब रेलवे ने एक और बदलाव किया है.

टिकट बुकिंग का रेलवे का नया नियम

IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. यानी अब सिर्फ तत्काल टिकट ही नहीं एडवांस टिकट बुक करने के लिए आपको अपने आईआरसीटीसी आईडी को आधार से लिंक करना होगा.IRCTC से टिकट बुक करने से पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरी होगा.रेलवे ने इस नियम को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया है. दिसंबर 2025 तक 322 ट्रेनों में यह सर्विस चालू की गई. रेलवे का दावा है कि इस नियम से से 65 फीसदी ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने का संभावना बढ़ गई.

रेलवे ने क्यों बदला टिकट बुकिंग का नियम

रेलवे का कहना है कि इस फैसले से सही यात्रियों को टिकट बुकिंग में मदद मिलेगी. उनके लिए कंफर्म टिकट पाना आसान होगा. नए नियम के मुताबिक केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन टिकटों की बुकिंग करवा सकेंगे. रेलवे ने इन फैसलों से टिकट रिजर्वेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी. यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी. तत्काल टिकट के बाद एडवांस टिकट में आधार वेरिफिकेशन के नियम लागू होने से यही यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट पाने की संभावना बढ़ जाएगी. फर्जी और अनऑथराइज्ड यूजर अकाउंट बनाना काफी हद तक बंद हो गया है.

कैसे IRCTC से करें आधार नंबर लिंक

अपने IRCTC लॉग इन आईडी को आधार से वैरिफाई करने के लिए बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं. अपने लॉग इन आईडी, पासवर्ड की मदद से IRCTC पर कुछ मिनटों में इसे आधार से लिंक किया जा सकता है.

Step 1: वेबसाइट irctc.co.in या ऐप पर लॉग इन करें.

Step 2: लॉगइन के बाद'My Account' पर जाकर 'Link Your Aadhaar' पर क्लिक करें.

Step 3: अपना Aadhaar नंबर डालें और OTP के लिए 'Send OTP' पर प्रेस करें.

Step 4: रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP भरें और 'Verify' बटन दबाएं.

Step 5: 'Update' बटन दबाकर प्रोसेस को पूरा करें. बस हो गया आपका आईआरसीटीसी आधार से लिंक.

IRCTC को आधार से लिंक करने का क्या फायदा होगा ?

अपने आईआरसीटीसी आईडी को आधार से लिंक करने पर आप न केवल Tatkal टिकट की बुकिंग आसानी से कर सकेंगे, बल्कि एडवांस टिकटों की बुकिंग में कंफर्म टिकट पाने का चांस बढ़ जाएगा. आप एडवांस टिकट विंडो खुलने के साथ ही टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे. आधार-वेरिफाइड यूजर अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से 24 टिकट बुक कर सकते हैं. अगर आपकी आईडी वेरिफाइड नहीं है तो आप हर महीने सिर्फ 12 टिकट बुक कर सकते हैं. एक आईडी से एक दिन में अधिकतम 6 टिकट ही बुक किए जा सकते हैं. तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग में आसानी होगा.