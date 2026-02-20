Advertisement
trendingNow13116919
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: तत्काल के बाद रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का एक और नियम, बिना आधार अटक जाएगा रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट के लिए करना होगा ये काम

Indian Railways: तत्काल के बाद रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का एक और नियम, बिना आधार अटक जाएगा रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट के लिए करना होगा ये काम

IRCTC: रेल सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे की ओर से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. कभी टिकटों की टाइमिंग तो कभी तत्काल के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के लिए सफर और टिकट बुकिंग आसान हो जाए.हाल ही में रेलवे ने रेल किराए में 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 20, 2026, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Railways: तत्काल के बाद रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का एक और नियम, बिना आधार अटक जाएगा रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट के लिए करना होगा ये काम

IRCTC Train Booking: रेल सफर को आसान बनाने के लिए रेलवे की ओर से लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. कभी टिकटों की टाइमिंग तो कभी तत्काल के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि यात्रियों के लिए सफर और टिकट बुकिंग आसान हो जाए.हाल ही में रेलवे ने रेल किराए में 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी. IRCTC से टिकटों के लिए अब रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है. रेलवे ने आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग के लिए तत्काल टिकटों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया. एडवांस टिकटों बुकिंग के पहले दिन सिर्फ उन आईआरसीटीसी अकाउंट से टिकटों की बुकिंग की अनुमति है, जो आधार से लिंक है. अब रेलवे ने एक और बदलाव किया है.  

टिकट बुकिंग का रेलवे का नया नियम  

IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. यानी अब सिर्फ तत्काल टिकट ही नहीं एडवांस टिकट बुक करने के लिए आपको अपने आईआरसीटीसी आईडी को आधार से लिंक करना होगा.IRCTC से टिकट बुक करने से पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरी होगा.रेलवे ने इस नियम को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया है.  दिसंबर 2025 तक 322 ट्रेनों में यह सर्विस चालू की गई. रेलवे का दावा है कि इस नियम से से 65 फीसदी ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने का संभावना बढ़ गई.  Underwater Tunnel: ₹19000 करोड़ के भारत के 'वंडर टनल' से उड़ा चीन का चैन, नदी के नीचे साथ-साथ फर्राटे से दौड़ेगी ट्रेन और ट्रक, 20 मिनट 240 KM का सफर

Add Zee News as a Preferred Source

 

रेलवे ने क्यों बदला टिकट बुकिंग का नियम  

रेलवे का कहना है कि इस फैसले से सही यात्रियों को टिकट बुकिंग में मदद मिलेगी. उनके लिए कंफर्म टिकट पाना आसान होगा. नए नियम के मुताबिक केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन टिकटों की बुकिंग करवा सकेंगे. रेलवे ने इन फैसलों से टिकट रिजर्वेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी. यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी. तत्काल टिकट के बाद एडवांस टिकट में आधार वेरिफिकेशन के नियम लागू होने से यही यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट पाने की संभावना बढ़ जाएगी. फर्जी और अनऑथराइज्ड यूजर अकाउंट बनाना काफी हद तक बंद हो गया है.  

 कैसे IRCTC से करें आधार नंबर लिंक  

अपने IRCTC लॉग इन आईडी को आधार से वैरिफाई करने के लिए बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं. अपने लॉग इन आईडी, पासवर्ड की मदद से IRCTC पर कुछ मिनटों में इसे आधार से लिंक किया जा सकता है. 

Step 1: वेबसाइट irctc.co.in या ऐप पर लॉग इन करें.
Step 2: लॉगइन के बाद'My Account' पर जाकर 'Link Your Aadhaar' पर क्लिक करें.
Step 3: अपना Aadhaar नंबर डालें और OTP के लिए 'Send OTP' पर प्रेस करें. 
Step 4: रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP भरें और 'Verify' बटन दबाएं. 
Step 5: 'Update' बटन दबाकर प्रोसेस को पूरा करें. बस हो गया आपका आईआरसीटीसी आधार से लिंक.  

IRCTC को आधार से लिंक करने का क्या फायदा होगा ? 

 अपने आईआरसीटीसी आईडी को आधार से लिंक करने पर आप न केवल Tatkal टिकट की बुकिंग आसानी से कर सकेंगे, बल्कि एडवांस टिकटों की बुकिंग में कंफर्म टिकट पाने का चांस बढ़ जाएगा. आप एडवांस टिकट विंडो खुलने के साथ ही टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे. आधार-वेरिफाइड यूजर अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से 24 टिकट बुक कर सकते हैं. अगर आपकी आईडी वेरिफाइड नहीं है तो आप हर महीने सिर्फ 12 टिकट बुक कर सकते हैं. एक आईडी से एक दिन में अधिकतम 6 टिकट ही बुक किए जा सकते हैं. तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग में आसानी होगा. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
Gujarat news
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार