शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर के नमाज वीडियो पर हंगामा क्यों? ट्रोलिंग से खफा एमक्योर की मालकिन

Namita Thapar: बीते कुछ हफ्ते भारत के कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ धार्मिक विवाद का मसला जुड़ता जा रहा है. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS में चल रहे धर्मांतरण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि आईवियर कंपनी Lenskart के ड्रेस कोड पर हंगामा बरपा. इन सबके बीच अब शार्क टैंक इंडिया की जज और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर को उनके पुराने नमाज पर बनाए गए एक रील को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. कुछ महीने पहले नमिता ने नमाज के फायदे बताते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. ट्रोल भी ऐसा कि उन्हें मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है. उन्होंने अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

क्या है नमिता थापर का नमाज विवाद

नमिता थापर ने कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने नमाज से जुड़े हेल्थ बेनिफिट्स की बात की थी. इसके बाद से उन्हें ट्रोलर्स ने आड़े हाथों ले लिया. उन्होंने अब एक और वीडियो साझा कर बताया है कि कैसे उन्हें और उनकी फैमिली को भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. उनके साथ-साथ उनकी बुजुर्ग मां तक को भी नहीं बख्शा गया.

ट्रोलर्स की लगाई क्लास

नमिता ने कहा कि उन्होंने इससे पहले हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और योग पर वीडियो बनाए हैं. उन्होंने कहा कि जब वो सूर्य नमस्कार पर वीडियो बनाती है, तब कोई कुछ नहीं कहता है. नमिता ने कहा कि वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हैं और जब वो किसी योग या अभ्यास की बात करती हैं, तो उसे धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है.उन्होंने ट्रोलर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्म का फल यहीं मिलता है.

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कौन हैं नमिता थापर, कितनी है संपत्ति

नमिता थापर भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं. बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया शो से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिलती है. नमिता अपने पिता के फार्मा कंपनी एमक्योर को संभालती है. एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की कार्यकारी निदेशक पद संभालने वाली नमिता की कुल करीब 600 करोड़ रुपये है. पुणे के 50 करोड़ रुपये के आलीशान घर में रहने वाली कांस फिल्‍म फेस्टिवल में 20 लाख रुपये के जूते पहनकर शामिल हुई थीं, जिसकी काफी चर्चा हुई थी.