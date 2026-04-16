TCS लव जिहाद के बाद अब लेंसकार्ट के 'बिंदी-तिलक' पर बवाल,हिजाब की छूट, कलावा बैन;ड्रेस कोड विवाद पर पीयूष बंसल ने तोड़ी चुप्पी

Lenskart Peyush Bansal: लेंसकार्ड के ऑफिस और स्टोर्स के जुड़े एक ड्रेस कोड गाइड पर विवाद शुरू हो गया है. इस गाइड के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों को हिजाब की अनुमति देती है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक महत्व की चीजों पर रोक लगाती है.
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Lenskart Dress Code: टाटा (TATA) की आईटी कंपनी TCS के नासिक दफ्तर में धर्मांतरण और लव जिहाद का विवाद इतना बढ़ा कि कंपनी को दफ्तर को बंद करना पड़ा है. TCS ने कथित 'लव जिहाद' विवाद के बाद अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया है. नासिक ऑफिस को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया है. कॉर्पोरेट कंपनी में इस तरह के धर्म परिवर्तन के मामले से सबको हैरान कर दिया. अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि आईकेयर कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) में नया विवाद शुरू हो गया है. पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट में कथित 'ड्रेस कोड' का विवाद उठ रहा है.
लेंसकार्ट में हिजाब की छूट, बिंदी-कलावे पर बैन ?
लेंसकार्ट के ऑफिस और स्टोर्स के जुड़े एक ड्रेस कोड गाइड पर विवाद शुरू हो गया है. लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड का 11वां पन्ना, जिसे कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, उसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है. इस गाइड के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों को हिजाब की अनुमति देती है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक महत्व की चीजों पर रोक लगाती है.
क्या लेंसकार्ट में कार्पोरेट जिहाद ?
फिल्म निर्माता- निर्देशक अशोक पंडित ने वीडियो शेयर कर लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पॉलिसी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कंपनी के स्टाइल गाइड में ड्रेस कोड पन्ने की फोटो शेयर की है और लिखा है कि कंपनी में हिजाब पहनने की इजाजत है, लेकिन धार्मिक टीका, तिलक, बिंदी, मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं है. किसी भी तरह की टोपी, हैट पहनने की मनाही है. सिंदूर को लेकर भी नियम तय है, जिसके मुताबिक अगर कोई महिला सिंदूर लगाती है, तो वह बहुत कम मात्रा में होना चाहिए और माथे पर नहीं दिखना चाहिए. बिंदी लगाने की छूट नहीं है.
सफाई देने पीयूष बंसल खुद सामने आए
सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी के बाद लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल खुद सामने आए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई ही और वायरल हो रहे ड्रेस कोड को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि वो पुराना और गलत दस्तावेज है. कंपनी की ग्रूमिंग पॉलिसी बदल चुकी है. उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक आस्था और संस्कृति को लेकर कोई पाबंदी नहीं है.उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बिंदी और तिलक कलावा समेत किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.
क्या करती है लेंसकार्ट
Lenskart देश की प्रमुख आईवियर कंपनी है. साल 2019 में पीयूष बंसल का स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना था. कंपनी का वैल्यूएशन करीब 5.6 अरब डॉलर का है. जनवरी में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.31 अरब रुपये पर पहुंच गया. कंपनी के रेवेन्यू में 38.8% की बढ़ोतरी हुई और यह करीाब 23 अरब डॉलर के करीब है. शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद पीयूष बंसल काफी चर्चा में रहते हैं.
Hi, all. I’ve been seeing an inaccurate policy document going viral about Lenskart.
I want to speak directly that this document does not reflect our present guidelines.
Our policy has no restrictions on any form of religious expression, including bindi and tilak, and we…
— Peyush Bansal (@peyushbansal) April 15, 2026