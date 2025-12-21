Advertisement
अपना नुकसान कर अमेर‍िका ने भारत की कर दी चांदी, इन आंकड़ों से समझ‍िए मोदी सरकार का असली गेम

अपना नुकसान कर अमेर‍िका ने भारत की कर दी 'चांदी', इन आंकड़ों से समझ‍िए मोदी सरकार का असली गेम

India USA Trade: भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाकर एक ओर जहां अमेरिका इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है,  वहीं दूसरी ओर भारत दुनिया में तेज गति के साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है. ताजा मामला विश्व में भारतीय मॉल्स के द्वारा ग्लोबल निवेश को अपनी ओर खींचना है. इससे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में मॉल्स के अस्तिव पर खतरा मंडरा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:53 PM IST
अपना नुकसान कर अमेर‍िका ने भारत की कर दी 'चांदी', इन आंकड़ों से समझ‍िए मोदी सरकार का असली गेम

India China Trade: भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का नुकसान कर इंडिया की ही 'चांदी' करा दी है. अब इसके आंकड़े मोदी सरकार के असली गेम की ओर इशारा करते हैं. जी हां, इस साल अगस्त में अमेरिका को भारत की तरफ से क‍िये जाने वाले निर्यात पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया था. इसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ यह कहकर लगाया गया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है, जिससे होने वाली इनकम का रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में खर्च करता है.

अगस्त से चीन को क‍िये जाने वाले निर्यात में तेजी

अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में रूस के साथ तेल की खरीदारी केवल जारी ही नहीं रखी बल्कि और बढ़ा दी. मोदी सरकार के इस गेम ने अमेरिका के भारी टैरिफ के बावजूद भी देश को मजबूत रखा है. इतना ही नहीं भारत और चीन(ड्रैगन) की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं. इसका खुलास नवंबर के आंकड़ों ने भी कर दिया है. आइए जानते हैं पूरी खबर. अमेरिका ने जब से भारत पर 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ लगाया है, तब से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में जहां एक ओर खटास बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर चीन और इंडिया की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं. इससे ट्रंप टेंशन में भी जा सकते हैं.

अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान में कटौती
भारी टैरिफ के कारण कई सामानों के निर्यात में भारत की ओर से अमेरिका के लिए कटौती कर दी गई है, लेकिन इसके उलट चीन को निर्यात बढ़ा दी गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में भारत के द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात (भारत से चीन को भेजे जाने वाले सामानों) 1.21 अरब डॉलर में थे. यह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगातार बढ़े हैं. नवंबर में चीन को भारत की ओर से 90 फीसदी का निर्यात बढ़ा है.ये आंकड़े साल-दर-साल के हैं. जी हां, भारत ने चीन को सितंबर 2025 में 1.46 अरब डॉलर, अक्टूबर में 1.63 अरब डॉलर और नवंबर 2025 में 2.20 अरब डॉलर के सामानों का निर्यात किया है.

यह भी पढ़ें: Explainer: टैर‍िफ लगाने के बाद देखते रह गए ट्रंप, भारत ने पलट दी बाजी; अब ओमान के साथ FTA से क्‍या फायदा होगा?

नवंबर में 90 % बढ़ा भारत का निर्यात
रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत की ओर से चीन को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि (नवंबर 2024) की तुलना में 90 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से चीन को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अब तक 32 फीसदी से अधिक बढ़त देखी गई है. कैलेंडर ईयर 2025 में जनवरी से लेकर नवंबर तक भारत ने चीन से 113 अरब डॉलर का आयात किया है. चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी अधिक है. मतलब कि चीन जिस प्रकार से भारत को सामान बेचता है उसकी तुलना में भारत की ओर से चीन को बेचे जाने वाले सामानों की कीमत काफी कम हैं.

यह भी पढ़ें: नहीं झुके पीएम मोदी...अब ट्रंप का दांव पड़ रहा उल्‍टा, भारत के इस कदम से ह‍िल गया अमेर‍िका

भारत के व्यापार घाटे में ग‍िरावट का आसार
विभिन्न जानकारों के अनुमान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर का रह सकता है. इस चालू वित्त वर्ष (अप्रैल से नवंबर 2025) में चीन से भारत ने अब तक 84 अरब डॉलर का आयात किया है. इसी अवधि में भारत ने चीन को मात्र 12.22 अरब डॉलर का निर्यात किया है. चीन से भारत आने वाले सामानों में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक और आर्गेनिक केमिकल्स 70 से 75 फीसदी रहे हैं. जानकार बताते हैं कि अगर भारत इन चार सामानों की मैन्यूफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा दे तो चीन के साथ व्यापार घाटे को कुछ हद तक और भी कम किया जा सकता है.

