इधर ट्रंप टैरिफ लगाते रहे, उधर अमेरिकियों ने भारत में लगा दिया ₹67,81,88,56,500 का दांव, 3 महीने के बाद बाजार में विदेशी निवेशकों की जोरदार वापसी

FII Data: भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते रहे. कभी टैरिफ लगाकर तो कभी अमेरिकी कंपनियों को भारत छोड़ने के लिए धमकी देकर ट्रंप भारत पर निशाना साधते रहे हैं. ट्रंप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल विदेशी कंपनियों को बल्कि विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है. शेयर बाजार में FPI के ताजा आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं. भारतीय बाजार में निवेशक करने में फ्रांस के बाद अमेरिकी निवेशकों का नंबर आता है. अमेरिका की ओर से डेट इंस्ट्रूमेंट में 765 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है. यानी अमेरिकी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 67,81,88,56,500 रुपये की खरीदारी की.

भारत में बढ़ा विदेशी निवेश

एनएसडीएल के डेटा के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजारों में अपनी जोरदार वापसी दर्ज करवाई है, जो कि उनकी तीन महीनों की लगातार बिकवाली के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है. एफपीआई द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में निवेश को लेकर फ्रांस सबसे आगे रहा है, जिसने 2.58 अरब डॉलर का निवेश भारतीय शेयरों और 152 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया है.

भारत में निवेश में ये देश रहे आगे

एफपीआई की ओर से संयुक्त रूप से भाारतीय शेयरों में बीते महीने 1.66 अरब डॉलर का निवेश किया गया है. जबकि इससे पहले सितंबर में एफपीआई की ओर से 2.7 अरब डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई थी. फ्रांस के अलावा, अमेरिका और जर्मनी भी भारतीय शेयरों में निवेश करने को लेकर आगे रहे हैं. दोनों ही देशों में प्रत्येक ने भारतीय शेयरों में 520 मिलियन डॉलर का निवेश किया है.इसके अलावा, अमेरिका की ओर से डेट इंस्ट्रूमेंट में 765 मिलियन डॉलर और जर्मनी की ओर से 309 मिलियन डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है.

कुछ और देशों का भारतीय शेयर बाजारों की ओर सकारात्मक रुख दर्ज किया गया. आयरलैंड ने 400 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 138 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया. मलेशिया की ओर से 342 मिलियन डॉलर इक्विटी में और 68 मिलियन डॉलर का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में किया. हांग कांग ने भारतीय इक्विटी में 177 मिलियन डॉलर का निवेश किया और डेनमार्क और नॉर्वे दोनों की ओर से करीब 100 मिलियन डॉलर का निवेश भारतीय इक्विटी में किया गया.

भारतीय बाजार पर फिदा विदेशी निवेशक

मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग, यूएस फेडरल द्वारा ब्याज दरों में कटौती और भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ता जैसे कारकों के कारण एफपीआई की ओर से खरीदारी दर्ज की गई. हालांकि, सिंगापुर की ओर से इस महीने इक्विटी से 98 मिलियन डॉलर की बिकवाली दर्ज की गई है, जबकि 260 मिलियन डॉलर का निवेश डेट मार्केट में किया गया है. जिससे सिंगापुर की नेट पॉजिशन सकारात्क दर्ज की गई। इसके अलावा, अन्य देशों की ओर से 3 अरब डॉलर की बिकवाली रही. विदेशी निवेशकों की वापसी के साथ बीते महीने अक्टूबर में भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में प्रत्येक ने 4.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई. आईएएनएस