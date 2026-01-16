Advertisement
trendingNow13076511
Hindi Newsबिजनेसवर्ल्ड बैंक ने पहले ही दिया ग्रीन सिग्नल अब IMF ने भी लगा दी मुहर, भारत की तरक्की पर भरोसा, गवाही दे रहे ये आंकड़े

वर्ल्ड बैंक ने पहले ही दिया ग्रीन सिग्नल अब IMF ने भी लगा दी मुहर, भारत की तरक्की पर भरोसा, गवाही दे रहे ये आंकड़े

GDP Growth:  टैरिफ का संकट आया, ग्लोबल इकोनॉमी ने बुरी तरह झगझोर दिया.दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रही जंग ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता वाली स्थिति ला दी है . दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था हिली हुई है, लेकिन इन सब अस्थिताओं के बीच भारत की इकोनॉमी तेजी के बढ़ रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 16, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड बैंक ने पहले ही दिया ग्रीन सिग्नल अब IMF ने भी लगा दी मुहर, भारत की तरक्की पर भरोसा, गवाही दे रहे ये आंकड़े

India GDP Growth: टैरिफ का संकट आया, ग्लोबल इकोनॉमी ने बुरी तरह झगझोर दिया.दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रही जंग ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता वाली स्थिति ला दी है . दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था हिली हुई है, लेकिन इन सब अस्थिताओं के बीच भारत की इकोनॉमी तेजी के बढ़ रही है. भारत के ग्रोथ पर विश्व की बड़ी-बड़ी एजेंसियां, बड़े-बड़े संस्थान भरोसा दिखा रहे हैं.  एक दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ा दिया है.  अब आईएमएफ ने भारत की तरक्की पर मुहर लगा दिया है.  

IMF ने बढ़ाया भारत के ग्रोथ का अनुमान  
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने संकेत दिया है कि वह भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा सकता है. इसकी वजह यह है कि हाल की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर गति से बढ़ी है. इससे एक बार फिर साफ होता है कि वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका बहुत अहम है. भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि को लेकर पूछे गए सवाल पर आईएमएफ की संचार विभाग की निदेशक जूली कोज़ैक ने कहा कि भारत ग्लोबल विस्तार को आगे बढ़ा रहा है, भले ही व्यापक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल में अनिश्चितता छाई हुई हो. ट्रंप कभी हां- कभी ना में उलझे रहे, भारत ने उधर फाइनल कर दी सबसे बड़े डील की डेट! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है रिपोर्ट में  

आईएमएफ की हाल की समीक्षा में वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत आंकी गई थी. यह अनुमान देश के भीतर मजबूत खपत पर आधारित है. जूली कोज़ैक ने बताया कि बाद में आए नए आर्थिक आंकड़ों, खासकर तीसरी तिमाही के आंकड़ों ने आईएमएफ का भरोसा और मजबूत किया है. तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से ज्यादा रही. इसी वजह से आईएमएफ को अब यह संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में भारत की विकास दर के अनुमान को और ऊपर किया जा सकता है.  ट्रंप के यूटर्न लेते ही भरभराया तेल, पर सोने-चांदी पर कब लगेगा ब्रेक, कहां जाकर रुकेगी चढ़ती कीमत, गोल्ड-सिल्वर के पीछे कौन पड़ा ?

 

आईएमएफ अगले कुछ दिनों में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जनवरी अपडेट जारी करने जा रहा है. इसमें भारत और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नए अनुमान शामिल होंगे. उस समय भारत के लिए संशोधित विकास दर भी बताई जाएगी. कोज़ैक ने कहा हमारा जनवरी रिपोर्ट अपडेट अगले कुछ दिनों में आने वाली है. इसलिए उस समय हमारे पास भारत के लिए संशोधित ग्रोथ का आंकड़ा होगा. हालांकि उन्होंने अपडेट से पहले संशोधित आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कोज़ैक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के बारे में फंड का आकलन पूरी तरह से सकारात्मक बना हुआ है.  

उन्होंने कहा मुझे लगता है कि भारत के बारे में हमारे लिए निचोड़ यह है कि यह ग्लोबल ग्रोथ का एक प्रमुख चालक रहा है. भारत में ग्रोथ काफी मजबूत रही है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा समय में आईएमएफ का यह संकेत खास मायने रखता है. ओआरएफ अमेरिका के सीनियर फेलो अनित मुखर्जी ने कहा कि फंड की टिप्पणियां ऐसे समय में भारत की मजबूती को दिखाती हैं जब कई अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता से जूझ रही हैं.  

मुखर्जी ने आईएएनएस से ​​कहा मुझे लगता है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत अभी ग्लोबल ग्रोथ में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय माहौल कठिन बना हुआ है. शुल्क को लेकर अनिश्चितता है, नीतियों में बदलाव का डर है और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. ये सभी बातें मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर रही हैं.  

इन सबके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अनित मुखर्जी ने कहा अप्रैल और फिर जून में टैरिफ के झटके के बावजूद, अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ टिके रहने की क्षमता दिखाई है, बल्कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन भी किया है. यही वजह है कि आईएमएफ अब अपने अनुमान को बढ़ाने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा,  कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन यह दुर्लभ है और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सभी जानते हैं.  इसलिए यह बहुत आश्चर्यजनक है और भारतीय नजरिए से यह सुखद आश्चर्य है.  

उन्होंने भारत के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय घरेलू कारकों, खासकर खपत को दिया। मुखर्जी ने कहा इस ग्रोथ के मुख्य कारणों में से एक घरेलू खपत है. इसे त्योहारी सीजन से पहले उठाए गए पॉलिसी कदमों से जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा यह छुट्टियों के मौसम से ठीक पहले जीएसटी में कमी के कारण हुआ है. इसलिए आप देखते हैं कि तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण रूप से ऊपर आ रहे हैं. इसके अलावा, भारत में महंगाई नियंत्रण में है और सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है. सरकार ने बिना सोचे-समझे बड़े खर्च करने से बचते हुए वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दी है. इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कठिन माहौल में भी मजबूती से आगे बढ़ रही है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
BMC elections
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े