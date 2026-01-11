Advertisement
सोने-चांदी के बाद नए साल में क‍िसका रहेगा जलवा? र‍िटेल न‍िवेशकों को कमाई होगी या नहीं

सोने-चांदी के बाद नए साल में क‍िसका रहेगा जलवा? र‍िटेल न‍िवेशकों को कमाई होगी या नहीं

Copper Price: पिछले साल से तांबे ने 59.63% की छलांग लगाई है. 10 जनवरी को थोड़ी गिरावट के साथ 5.849 प्रति पाउंड पर ट्रेडिंग हुई. देश में एमसीएक्‍स (MCX) पर पिछले एक साल में कॉपर फ्यूचर्स 36% चढ़ा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:34 PM IST
सोने-चांदी के बाद नए साल में क‍िसका रहेगा जलवा? र‍िटेल न‍िवेशकों को कमाई होगी या नहीं

Investment Option Copper: साल 2025 के दौरान सोना और चांदी दोनों ने ही रिकॉर्ड रिटर्न द‍िया है. इसके बाद अब निवेशकों की नजर तांबे पर टिकी हुई हैं. इक्‍व‍िटी मार्केट में सुस्ती के बीच कमोडिटी में तेजी आई है. AMFI डेटा से साफ है क‍ि गोल्ड और सिल्वर ETF / म्यूचुअल फंड में भारी इनवेस्‍टमेंट हुआ है. अब तांबा अगला बड़ा दांव लग रहा है, क्योंकि यह EV, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी का 'डॉ. कॉपर' है!

मार्च 2022 के बाद तांबे का सबसे हाई लेवल

लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) इंडेक्स के अनुसार तांबा मार्च 2022 के बाद सबसे हाई लेवल पर है. कॉमेक्‍स पर 6 जनवरी 2026 को इसका दाम 6.069 डॉलर प्रति पाउंड के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया. पिछले साल से तांबे ने 59.63% की छलांग लगाई है. 10 जनवरी को थोड़ी गिरावट के साथ 5.849 प्रति पाउंड पर ट्रेडिंग हुई. देश में एमसीएक्‍स (MCX) पर पिछले एक साल में कॉपर फ्यूचर्स 36% चढ़ा.

तांबे की कीमत में तेजी का कारण
दुन‍ियाभर में कॉपर का भी चांदी वाला ही हाल है. इसकी ड‍िमांड ज्‍यादा और सप्लाई कम है. अमेर‍िका में 6 लाख टन का सरप्लस है लेकिन बाकी जगह इसकी शॉर्टेज है. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का तेज एडॉप्शन, डेटा सेंटर का एक्‍सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस ऑर्डर की मजबूती से डिमांड में हाई पर है. कम इन्वेंटरी, कमजोर यूएस डॉलर और सॉफ्ट रेट आउटलुक से रिस्क ऐपेटाइट बढ़ा है. एक्सपर्ट का कहना है इलेक्ट्रिफिकेशन से डिमांड बढ़ रही है, इन्वेंटरी लो है और कीमतें संवेदनशील हैं.

रिटेल निवेशक कैसे करें निवेश?
इसका सीधा जवाब नहीं में है. अपने देश में अभी कोई कॉपर ETF या म्यूचुअल फंड नहीं है, न ही फिजिकल कॉपर की बार / सिक्के उपलब्ध हैं. इसमें न‍िवेश का एकमात्र जर‍िया केवल MCX पर कॉपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती लॉट साइज को लेकर है. इसका लॉट साइज 2,500 किलो (2.5 टन) का है. र‍िटेल न‍िवेशकों के लि‍ए यह र‍िस्‍क भरा फैसला हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट यह भी सलाह देते हैं क‍ि रिटेल निवेशक ग्लोबल कॉपर ETF (जैसे CPER या COPX) में LRS के जरिये निवेश कर सकते हैं.

आगे क्या रहेगा हाल?
शॉर्ट टर्म में यद‍ि इन्वेंटरी प्रेशर में रही और मैक्रो अच्छा रहा तो मोमेंटम जारी रह सकता है. मीडियम टर्म में नई सप्लाई और डिमांड ग्रोथ पर निर्भर करेगी. पॉलिसी और ग्रोथ डेटा से वोलेटिलिटी आएगी. तांबा ग्लोबल इकोनॉमी का बैरोमीटर है, EV और AI बूम से आने वाले समय में इसमें तेजी आने की संभावना बनी हुई है. लेकिन क‍िसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी मीड‍िया की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी तरह के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का इनवेस्‍टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.) 

