पाई-पाई बचाने की तैयारी, 8वें वेतन आयोग से पहले रेलवे अलर्ट, क्या है 'वैष्णव प्लान'

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले भारतीय रेलवे ने फाइनेंस को मजबूत करने और खर्चों में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी है. भारतीय रेलवे मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट और एनर्जी सेक्टर में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट-कटिंग के उपाय लागू करने की तैयारी कर रहा है. ये कदम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन खर्च और बकाया में संभावित बढ़ोतरी से पहले उठाया गया है.

क्या है रेलवे की रणनीति?

भारतीय रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने ET को बताया कि उन्होंने अतिरिक्त फंड की जरूरत के लिए योजना बनाई है. ये खर्च इंटरनल कमाई, अनुमानित बचत और ज्यादा माल ढुलाई से होने वाली कमाई से पूरा किया जाएगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे ने ₹3,041.31 करोड़ के नेट रेवेन्यू के साथ 98.43% का ऑपरेटिंग रेश्यो (OR) हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

अधिकारी ने ये भी बताया कि नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद इंडियन रेलवे को अपने एनर्जी बिल में सालाना लगभग ₹5,000 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है. इसके अलावा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) को सालाना पेमेंट 2027-28 वित्त वर्ष में कम होने की संभावना है. इसे हाल के सालों में कैपिटल खर्च को ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट (GBS) से फंड किया गया है.

रेलवे की सैलरी पर 7वें वेतन आयोग का असर

7वां वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था और जनवरी 2026 में इसका दस साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. इससे रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी. पिछले आयोग ने सैलरी और पेंशन सहित वेतन बिल में ₹22,000 करोड़ जोड़े थे. इस बार यह रकम ₹30,000 करोड़ तक होने की उम्मीद है.

2.86 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड

7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे छठे वेतन आयोग के तहत ₹7,000 के न्यूनतम मूल वेतन में ₹17,990 की ग्रोथ हुई थी. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस बार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. भारतीय रेलवे ने FY26 में स्टाफ खर्च के लिए ₹1.28 लाख करोड़ का बजट रखा है. ये FY25 के ₹1.17 लाख करोड़ से अधिक है. जबकि पेंशन आवंटन ₹66,358.69 करोड़ से बढ़कर ₹68,602.69 करोड़ हो गया है.