बजट से पहले खुशखबरी, सरकार का खजाना भरा; GST कलेक्शन बढ़कर 1.93 लाख करोड़ हुआ

Budget 2026 GST Collections: बजट पेश होने से पहले आर्थिक मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली है. जनवरी 2026 के लिए GST कलेक्शन का आंकड़ा सामने आ गए हैं. जनवरी 2026 में सरकार के जीएसटी कलेक्शन में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. जनवरी महीने में GST कलेक्शन 6.2 परसेंट बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है. दिसंबर के मुकाबले जनवरी में GST कलेक्शन में ग्रोथ दिखी है. GST कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी साल दर साल के लिहाज से है.

सेस कलेक्शन, (जो कि अब ज्यादातर तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स से आता है) उसमें तेजी से गिरावट आई है. जनवरी में सेस रेवेन्यू 5,768 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 13,009 करोड़ रुपये था. बता दें, हाल ही में ऑटोमोबाइल और तंबाकू प्रोडक्ट्स सहित लग्जरी, सिन और डीमेरिट गुड्स की एक बड़ी लिस्ट पर कंपनसेशन सेस लगाया गया था.

इंपोर्ट से होने वाले रेवेन्यू में इजाफा

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रॉस कलेक्शन में बढ़ोतरी तब हुई जब इस महीने रिफंड 3.1 प्रतिशत घटकर 22,665 करोड़ रुपये हो गया है. इससे नेट GST रेवेन्यू 7.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया है. आंकड़ों पर करीब से नजर डालने पर घरेलू और इंपोर्ट से जुड़े टैक्स के बीच बड़ा अंतर दिखता है. घरेलू ट्रांजैक्शन से ग्रॉस GST कलेक्शन मामूली 4.8 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है. जबकि जनवरी में इंपोर्ट से रेवेन्यू 10.1 प्रतिशत बढ़कर 52,253 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें : GDP का 3% हो भारत का रक्षा बजट, मोदी सरकार से क्या है डिफेंस एक्सपर्ट की डिमांड?

दिसंबर में कितना हुआ था GST कलेक्शन

दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए रहा और सालाना आधार पर इसमें 6.1% का ग्रोथ दर्ज किया गया. दिसंबर 2024 में सरकारी खजाने में जीएसटी कलेक्शन के तौर पर 1.64 लाख करोड़ रुपए आए थे. FY26 में अब तक यानी अप्रैल-दिसंबर के बीज जीएसटी कलेक्शन 16.5 लाख करोड़ रुपए है जो एक साल पहले समान अवधि में 15.2 लाख करोड़ रुपए था. यह 8.6% का उछाल है. बता दें कि FY25 में टोटल जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए था और FY24 के मुकाबले यह 9.4% ज्यादा था.