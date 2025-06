Video: बिल्डिंग को चीरते हुए दो टुकड़ों में बंटा एयर इंडिया का बोइंग AI-171 विमान, 12 सेकेंड में आग का गोला बना... जहां गिरा वहां का भयावह नजारा

Air India Plane Crash: एयर इंडिया का विमान बोइंग AI-171 ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट ( Ahmedabad Airport) से लंदन के लिए उड़ान भरता है. विमान में 242 लोग सवार थे, लेकिन टेकऑफ के चंद सेकेंड ही एयरइंडिया का B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट आग का गोला बन गया. एयरपोर्ट से टेकऑफ के बाद विमान हाइट हासिल नहीं और विमान नीचे आने लगा. विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग से टकरा गया.

बिल्डिंग से टकराकर दो हिस्सों में बंटा विमान

बोइंग AI-171 उड़ान भरने के बाद पास की ही एक इमारत से टकरा गया. जिस इमारत से ये विमान टकराया वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बताया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपरी मंजिला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. ये इमारत पांच मंजिला था, जिसके ऊंपरी मंजिल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, माना जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां बहुत अधिक लोग मौजूद नहीं थे.

बिल्डिंग को चीरते दो टुकड़ों में बंटा विमान

एयर इंडिया का बोइंग AI-171 विमान 1 बजकर 38 मिनट पर उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के साथ ही बिल्डिंग से टकराकर दो हिस्सों में बंट गया, विमान का एक हिस्सा बिल्डिंग के ऊपरी तल पर फंसा दिख रहा है, वहां एक हिस्सा नीचे गिरते ही आग का गोला बन गया. प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुबार देखा गया.

पायलट के पास सिर्फ 1 मिनट

विमान उड़ान भरने के साथ ही पायलट ने मेडे कॉल किया, लेकिन पायलट के पास बस 1 मिनट ही टाइम था, क्योंकि विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वह इमारत से टकराते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान का एक हिस्सा हॉस्टल के मेस वाले हिस्से से घुसकर दो टुकड़ों में बंट जाता है.

12 सेकेंड में बना आग का गोला

उड़ान भरने के तुरंत बाद ही प्लेन नीचे की तरफ आने लगा. टेकऑफ के बाद 12 सेकेंड के अंदर प्लेन जमीन से टकराता है और कुछ ही सेकेंड में वो आग के गोले बन जाता है. आसपास की इमारतों में आग लग गई. सबसे ज्यादा नुकसान सिविल अस्पताल के मेडिकल हॉस्टल को हुआ है. सोशल मीडिया पर विमान हादसे से वीडियो साझा हो रहे हैं.

