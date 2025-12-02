बस, मेट्रो और बुलेट ट्रेन सब एक ही जगह! इस शहर में बन रहा है देश का पहला 16-मंजिला स्टेशन

ये स्टेशन 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होगा. एक मॉडर्न स्टेशन तैयार होने से आसान हाई-स्पीड ऑपरेशन में मदद मिलेगी और भारत के भविष्य के रेल नेटवर्क में अहमदाबाद की भूमिका मजबूत होगी.
Trending Photos
India’s First 16-floor Railway Station: अहमदाबाद की किस्मत बदलने वाली है. अब अहमदाबाद भारत के सबसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब में से एक बन जाएगा. यहां भारत पहला 16-मंजिला रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है. ये गुजरात के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बड़ा कदम होगा. भले ही भारत में पहले से ही हजारों रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन ये स्टेशन खास होगा. ये रेलवे, मेट्रो और बस यात्रा को एक ही जगह पर लाएगा, जिससे लाखों यात्रियों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी और नई दुकानों और कमर्शियल जगहों से अहमदाबाद की इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा.
ये स्टेशन 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होगा, जिसे जापान की मदद से बनाया जा रहा है. एक मॉडर्न स्टेशन तैयार होने से आसान हाई-स्पीड ऑपरेशन में मदद मिलेगी और भारत के भविष्य के रेल नेटवर्क में अहमदाबाद की भूमिका मजबूत होगी.
मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब में क्या है खास?
वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 के ऊपर बनने वाला नया स्टेशन कालूपुर मेट्रो स्टेशन से सीधे जुड़ेगा, जिससे यात्रियों को एक ही स्थान पर कई साधनों से यात्रा करने में आसानी होगी. इससे समय बचेगा, भीड़ कम होगी और
16-मंजिला बिल्डिंग को गुजरात की संस्कृति को दिखाते हुए मॉडर्न दिखने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बड़े वेटिंग एरिया, आसान नेविगेशन के लिए डिजिटल सिस्टम, एनर्जी बचाने वाले फीचर और बहुत सारी दुकानें, कैफे और ऑफिस होंगे.
यह भी पढ़ें : ₹4000 करोड़ का महल, 8 प्राइवेट प्लेन...जानिए कितने अमीर हैं UAE के प्रेसिडेंट?
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
इस प्रोजेक्ट से पूरे कालूपुर इलाके में भी सुधार होने की उम्मीद है. बेहतर कनेक्टिविटी से आमतौर पर नए बिजनेस, प्रॉपर्टी की कीमतें और अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. स्टेशन के आस-पास होटल, रिटेल स्टोर और सर्विस इंडस्ट्री के बढ़ने की संभावना है, जिससे लोकल कम्युनिटी को डेवलप होने में मदद मिलेगी.
नया स्टैंडर्ड सेट करेगा ये स्टेशन
बुलेट ट्रेन से इसका लिंक इस स्टेशन को और भी जरूरी बनाता है. हाई-स्पीड ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय तीन घंटे से कम कर देगी, जिससे टूरिज्म, व्यापार और बिजनेस ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर ये 16-मंजिला स्टेशन भारत के एडवांस्ड, भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ने को दिखाता है. अपने मॉडर्न डिजाइन, यात्रा के कई ऑप्शन और आर्थिक लाभ के साथ यह देश भर के रेलवे स्टेशनों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा.