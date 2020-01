नई दिल्ली : लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस (Lucknow-Delhi Tejas Express) के सफल संचालन के बाद आज यानी 17 जनवरी से अहमदाबाद (Ahmedabad)-मुंबई (Mumbai) के बीच तेजस ट्रेन (Tejas Express) की शुरुआत होगी. तेजस ट्रेन के शुभारंभ के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी हैं. ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन केे प्लेटफार्म नंबर 1 से मुंबई के लिए रवाना होगी. रेलमंत्री पीयूष गोयल और सीएम विजय रुपाणी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह कॉर्पोरेट ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई के बीच चलेगी और इसमें मुसाफिरों की सेवा में ट्रेन होस्टेस भी मौजूद रहेंगी.

बता दें कि इस ट्रेन के लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी. यात्री विशेष रूप से आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in और इसके मोबाइल ऐप "Irctc Rail Connect" पर टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि रेलवे आरक्षण काउंटरों पर इसकी कोई बुकिंग नहीं होगी. यात्री आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी इस ट्रेन की टिकट बुक करवा सकते हैं. ट्रेन की टिकट IRCTC के ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पार्टनर जैसे पेटीएम, Ixigo, PhonePe, मेक माय ट्रिप, गूगल, आईबीबो, रेलयात्री आदि के माध्यम से बुकिंग के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी.

First glimpse of the new Mumbai-Ahmedabad Tejas Express which will be inaugurated tomorrow.

With state-of-the-art facilities along with the crew’s traditional attire, the new Tejas Express is a symbol of Indian culture blended with modernisation for enhanced passenger comfort. pic.twitter.com/HEvoCkBYKX

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 16, 2020