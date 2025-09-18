इन 7 टियर II शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा करोड़पति, जानिए टॉप पर कौन सी सिटी?

India’s richest people: भारत में समृद्धि देश भर में तेजी से बढ़ रही है. देश में अमीरों की संख्या में जोरदार तेजी देखी जा रही है. देश में अमीरों की संख्या केवल टियर 1 शहरों में ही नहीं बल्कि टियर 2 शहरों में भी बढ़ रही है. देश के टॉप 10 राज्यों में कुल करोड़पति परिवारों के 79% लोग रहते हैं. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, भारत में कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपये या उससे अधिक रखने वाले परिवारों की संख्या 4.58 लाख से बढ़कर अब 8.71 लाख हो गई है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, भारत के धनी परिवारों कि संख्या 2021 से लगभग दोगुनी होकर 8,71,700 हो गई है.

ये टियर II शहर शामिल

मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सात टियर II शहर सबसे ज्यादा करोड़पति परिवारों वाले शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं. इसमें अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, वडोदरा, नागपुर, विशाखापत्तनम और लखनऊ शामिल हैं. ये टियर II शहर करोड़पतियों की बढ़ती संख्या में भी योगदान दे रहे हैं. अहमदाबाद टियर II शहर की लिस्ट में टॉप पर है.

करोड़पतियों की संख्या में भी इजाफा

ये डेटा केवल टियर I और टियर II शहरों तक ही सीमित नहीं है. छोटे शहरों और कस्बों में भी करोड़पतियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है. मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, 2017-2025 के बीच, मिलियन-डॉलर वाले परिवारों की संख्या में 45% की ग्रोथ हुई है.

महाराष्ट्र सबसे आगे

मर्सिडीज-बेंज हुरुन इंडिया इंडेक्स (MBHX) और लक्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के साथ जारी की गई इस रिपोर्ट में मुंबई को देश की 'करोड़पति राजधानी' बताया गया है. 1.78 लाख करोड़पति परिवारों के साथ सबसे आगे है. यहां की GSDP में 55% की ग्रोथ हुई है.